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Компанія Firaxis опублікувала детальний огляд нововведень гри, яка вийде 11 лютого 2025 року.

Розробники Civilization VII готують наймасштабнішу та найамбітнішу гру в серії. Вперше стратегія вийде одночасно на персональних комп’ютерах і консолях. Ключова відмінність нової частини полягає в тому, що гравець тепер керуватиме не однією цивілізацією впродовж усієї гри. Натомість під час зміни епохи розвитку потрібно обирати новий народ, чиї бонуси та особливості краще підходитимуть для подальшої гри.

У Civilization VII представлено три епохи: античність, епоха відкриттів і сучасність. Дії в межах попередньої епохи та досліджені технології впливатимуть на вибір цивілізації в наступній. Цим розробники прагнуть розв’язати проблему, яка існувала в серії упродовж багатьох років, коли одні цивілізації були сильними на ранньому етапі, а інші розкривалися лише в пізніх ерах.

Розширили список лідерів, до якого тепер увійдуть не лише видатні державні діячі, а й великі філософи та науковці свого часу. Лідерів можна поєднувати з будь-якою цивілізацією, але для прихильників історичного підходу є фільтр, який підказуватиме походження того чи іншого персонажа.

Розробники покращили графіку та додали більше деталей до міст і моделей юнітів. Механіка бою залишилася незмінною, але студія намагалася додати жвавості в рухи армій під час зіткнень на полі бою. До речі, юніти більше не отримують XP і підвищення. Також у грі будуть судноплавні річки.

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Голос внутрішньоігровому оповідачу подарувала британська акторка Гвендолін Крісті, відома за роллю Брієнни Тарт у серіалі «Гра престолів». Для неї зробили окремий трейлер.

Для мережевої гри обов’язково знадобиться обліковий запис 2K.

Компанії 2K і Firaxis розпочали приймати попередні замовлення на стратегію (Steam і Epic Games). Стандартне видання Sid Meier’s Civilization VII коштуватиме 2999₴, Deluxe Edition — 4299₴, а Founders Edition — 5599₴.

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Джерело: PCgamer, IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.