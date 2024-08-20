Перше геймплейне відео Civilization 7: гра вийде у лютому 2025 року

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Вартість базового видання в Steam ₴2999.

На виставці Gamescom Opening Night Live компанія Firaxis Games продемонструвала перший геймплей довгоочікуваної гри Civilization 7. Розробники оголосили, що реліз відбудеться 11 лютого 2025 року.

Нова частина популярної серії стратегічних ігор вийде на різних платформах. Гравці зможуть насолодитися «Цивілізацією 7» на Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, ПК (Steam) і Nintendo Switch.

У сьомій частині серії геймери знову візьмуть на себе роль правителів цивілізацій. Їм доведеться засновувати міста, розбудовувати їх та розширювати свої володіння. Гра передбачає взаємодію з іншими цивілізаціями, надаючи можливість вибору між співпрацею та протистоянням.

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Джерело: Gamingbolt

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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