Cloudflare, ти знову? Багато сайтів в інтернеті наразі недоступні, навіть DownDetector

Працюючи над новинами, редакція ITC виявила, що багато їхніх джерел наразі недоступні. Замість сайтів можна побачити помилку 500 зі словом Cloudflare.

Здається, вони зробили це знову. Наразі не працюють такі сайти, як Android Authority та VideoCardz, а завдяки збою ще одного ресурсу наші автори навіть не можуть побачити, про що їм зараз писати. DownDetector не допоможе дізнатися, що сталося, тому що він теж приліг. Минулий збій сервісу наробив багато галасу та навіть спричинив хаос на ринку криптовалют, а в Ілона Маска не працював його X. П’ятниця не задалася, хоча це як подивитися.

ОНОВЛЕННЯ, 11:30. Здається, вже оклигали: сайти, що не працювали, наразі працюють.

ОНОВЛЕННЯ, 11:35. Cloudflare офіційно повідомила про збій.