Google Wallet ламається на Samsung Galaxy: що робити користувачам

Користувачі Google Wallet стикаються з проблемою в додатку. Кілька повідомлень свідчать, що баг змушує додаток шалено мигати, роблячи його непридатним до використання. Google каже, що виявила проблему і починає розгортати виправлення.





Якщо останнім часом ви помітили щось дивне з додатком Google Wallet — ви не самотні. Велика кількість користувачів зіткнулася зі збоєм, який не дає користуватися додатком. У Reddit і на сайті підтримки Google з’явилася хвиля повідомлень про проблему з Wallet. Є і хороша новина: Google вже працює над виправленням — принаймні, техногігант так каже.





Зокрема, користувачі вказують на баг, який змушує додаток шалено мигати під час спроби відкрити його за допомогою біометричних інструментів розблокування — наприклад, сканера відбитків пальців. Більшість повідомлень надходить від власників Samsung Galaxy, однак проблема торкнулася і деяких користувачів Nothing Phone.

Якщо ви теж стикаєтеся з цим багом — не хвилюйтеся, незабаром його має бути усунуто. Представник Google повідомив Android Authority:

“Ми виявили проблему, через яку екран Google Wallet мигав у невеликої кількості користувачів, і почали розгортати виправлення”.

Google також запропонувала кілька порад з усунення несправностей для тих, хто стикається з проблемою. Один із користувачів Reddit, який звернувся до Google із цим питанням, стверджує, що отримав від служби підтримки таку відповідь:

“Дякуємо за терпіння, поки ми консультувалися з нашою технічною командою щодо проблем, які ви відчуваєте з додатком Google Wallet. Щоб вирішити проблему, спробуйте виконати кроки з усунення несправностей по порядку”.

Далі покрокова інструкція:

Перезапустіть пристрій. Це часто вирішує тимчасові системні збої.

Це часто вирішує тимчасові системні збої. Перевірте наявність оновлень програмного забезпечення. Перейдіть у Налаштування → Оновлення ПЗ → Завантажити та встановити, щоб переконатися, що телефон працює на останній версії ОС.

Перейдіть у Налаштування → Оновлення ПЗ → Завантажити та встановити, щоб переконатися, що телефон працює на останній версії ОС. Оновлення додатків. Відкрийте Play Store і переконайтеся, що додаток Google Wallet і сервіси Google Play повністю оновлені.

Якщо проблема не зникає, спробуйте очистити тимчасові дані додатка:

Примусова зупинка та очищення кешу. Перейдіть у Налаштування → Додатки → Wallet → Примусова зупинка, потім виберіть Сховище → Очистити кеш.

Перейдіть у Налаштування → Додатки → Wallet → Примусова зупинка, потім виберіть Сховище → Очистити кеш. Очищення даних додатка. Якщо очищення кешу не допомогло, виберіть «Очистити дані» (зверніть увагу: після цього може знадобитися повторний вхід або повторне додавання карток).

Якщо очищення кешу не допомогло, виберіть «Очистити дані» (зверніть увагу: після цього може знадобитися повторний вхід або повторне додавання карток). Перевстановлення. Видаліть додаток Google Wallet і встановіть його заново з Play Store.

Іноді конкретні налаштування дисплея або системи можуть заважати роботі додатка:

Налаштування дисплея. Спробуйте тимчасово вимкнути адаптивну частоту оновлення або плавність рухів (Налаштування → Дисплей → Плавність рухів → Стандартний).

Спробуйте тимчасово вимкнути адаптивну частоту оновлення або плавність рухів (Налаштування → Дисплей → Плавність рухів → Стандартний). Параметри розробника. Якщо у вас увімкнено параметри розробника, переконайтеся, що “Показувати оновлення поверхні” або “HW Overlays” вимкнені.

Якщо у вас увімкнено параметри розробника, переконайтеся, що “Показувати оновлення поверхні” або “HW Overlays” вимкнені. Безпечний режим. Спробуйте відкрити додаток у безпечному режимі, щоб перевірити, чи не спричиняє конфлікт сторонній додаток.

Наприкінці інструкції Google зауважує:





“Переконайтеся, що ваш обліковий запис Google синхронізується належним чином. У крайніх випадках видалення та повторне додавання облікового запису Google на пристрої може оновити з’єднання зі службами Google”.

Варто зазначити, що це не перший раз, коли Google Wallet конфліктує з програмним забезпеченням Samsung. На пристроях Galaxy за замовчуванням встановлено Samsung Wallet, і якщо він заданий як стандартний додаток для безконтактних платежів, це може спричиняти конфлікти з Google Wallet.

Експерти рекомендують власникам Galaxy перевірити налаштування:

Налаштування → Підключення → NFC та безконтактні платежі → Стандартний гаманець, і вручну вибрати Google Wallet.

Проблема з мерехтінням пов’язана саме з біометричним розблокуванням, а не з NFC-платежами як такими. Це окремий клас збоїв, який виникає на рівні взаємодії між захищеним середовищем виконання (TEE) та інтерфейсом програми. Подібні баги можуть з’являтися після оновлень пристрою або самого додатка, коли нова версія програми несумісна з поточною версією Android або фірмового інтерфейсу виробника — що призводить до зависань або некоректного відображення екрана.





Поки виправлення від Google не надійде на всі пристрої, офіційна підтримка Google також нагадує, що якщо Google Wallet раніше працював нормально, а після оновлення перестав — варто звернутися безпосередньо до виробника пристрою, оскільки причиною може бути системне оновлення, що вплинуло на функціональність. Для пристроїв Samsung це означає можливість подачі запиту через Samsung Members.





Джерело: Android Authority