CEO Cloudflare попереджає: до 2027 року ШІ-боти перевищать кількість людей в мережі

Інтернет, яким ви користуєтесь щодня, незабаром може бути захоплений штучним інтелектом. Генеральний директор Cloudflare Метью Принс стверджує, що боти ШІ можуть генерувати більше трафіку, ніж люди, вже протягом наступних одного-двох років.





Виступаючи про поточні тенденції у TechCrunch, Принс зазначив, що активність ботів стрімко зростає, оскільки системи ШІ сканують вебсайти та взаємодіють з ними у великих масштабах. За словами Принса, головна причина цього сплеску — у тому, як працюють системи ШІ.

“Людина може відвідати кілька вебсайтів, щоб виконати завдання. Агент ШІ, натомість, може за лічені секунди звернутися до тисяч сторінок для збору інформації та виконання того самого завдання. Це спричиняє різкий стрибок трафіку”, — пояснює він.

Системи ШІ постійно сканують і збирають інформацію для свого функціонування, що означає, що вони генерують набагато більше запитів, ніж будь-коли могли б людські користувачі. Саме це зростання попиту може вивести трафік ботів за межі людської активності в найближчі роки.

Як “пісочниці” можуть допомогти впоратися зі сплеском трафіку ШІ

Принс вважає, що це зрушення вимагатиме абсолютно нових систем, створених для ШІ. Одна з ідей — створення тимчасових “пісочниць”, у яких агенти ШІ зможуть виконувати завдання, а потім зникати після завершення роботи. Наприклад, якщо ви просите ШІ спланувати відпустку, він може запустити спеціальне середовище для перегляду, порівняння та організації інформації, яке потім зникне.





Такі середовища-“пісочниці” дозволять ботам виконувати завдання, не перевантажуючи вебсайти чи інфраструктуру. Принс припускає, що щосекунди можуть створюватися мільйони таких “пісочниць”. Однак обробка трафіку такого масштабу також вимагатиме серйозної інфраструктури — більше центрів обробки даних і серверів для підтримки постійної активності ШІ.

“Я вважаю, що люди не усвідомлюють одну річ щодо ШІ — це зміна платформи. ШІ — це ще одна зміна платформи. Спосіб, у який ви споживатимете інформацію, докорінно відрізнятиметься”, — сказав він, порівнюючи це з переходом від настільних комп’ютерів до мобільних пристроїв.

Тобто, для Принса це не просто чергова технологічна тенденція. Але, коли директор Cloudflare давав це інтерв’ю, він, напевне, не знав всієї статистики.

Боти вже випередили людей — і це сталося раніше прогнозу

А тепер — увага: насправді, за даними щорічного звіту Imperva Bad Bot Report 2025, автоматизований трафік вже перевищив людський вперше за десятиліття — боти склали 51% усього веб-трафіку ще у 2024 році.

Таким чином, питання вже не в тому, чи стануть боти домінуючими, а в тому, наскільки глибшим стане це домінування найближчими роками.

Зловмисні боти — окрема загроза

Не весь бот-трафік є нейтральним або корисним. Шкідливі боти наразі становлять 37% усього інтернет-трафіку — порівняно з 32% у 2023 році. Атаки з метою захоплення облікових записів користувачів у 2024 році зросли на 40%.

Цей стрибок, найімовірніше, зумовлений тим, що кіберзлочинці використовують ШІ для вдосконалення своїх методів. Особливо під ударом опинилися фінансові сервіси, охорона здоров’я та електронна комерція.штучний

До епохи ШІ інтернет виглядав інакше

До появи генеративного ШІ боти складали лише близько 20% інтернет-трафіку, а найбільшим ботом був веб-краулер Google. Решту автоматизованого трафіку генерували переважно шахраї та зловмисники.

Сьогодні ж картина кардинально змінилася: серед ботів, що здійснюють ШІ-атаки, лідирує ByteSpider Bot з часткою 54%, за ним — AppleBot (26%), ClaudeBot (13%) та ChatGPT User Bot (6%).





Джерело: Digital Trends