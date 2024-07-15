Дедлайн 16 липня: що чекає на військовозобов’язаних, які не оновили дані?

16 липня завершується термін, протягом якого військовозобов’язані мали оновити свої дані. Це стосується чоловіків 18–60 років і певних категорій жінок. Оновлення можна здійснити через ТЦК, ЦНАП або застосунок «Резерв+».

За даними Міністерства оборони, станом на 14 липня 2024 року, кількість оновлень сягнула понад 4 000 000. Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, на своїй сторінці у Facebook написала, що лише через «Резерв+» дані оновили 2,7 мільйона осіб. Хоча точна кількість військовозобов’язаних невідома через відсутність актуального перепису населення, орієнтовна цифра сягає 10,6 мільйона осіб.

Процедура після оновлення даних

Більшість громадян оновлювали інформацію через «Резерв+». Однак це не звільняє від необхідності проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Федір Веніславський, депутат від «Слуги народу» та член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, зазначає, що ті, хто оновив дані без відстрочки чи бронювання, можуть отримати повістку для проходження ВЛК.

Нововведення в процесі мобілізації

Кабінет Міністрів запровадив централізований друк і розсилку повісток поштою. Це має прискорити процес оформлення та зробити його більш автоматизованим. У разі неявки на ВЛК передбачено штраф від 17 000 до 25 000 гривень, а неявка до ТЦК після ВЛК без поважних причин загрожує кримінальною відповідальністю.

Наслідки для тих, хто не оновив дані

Військовозобов’язані, які не оновили інформацію до 16 липня, ризикують отримати штраф та обмеження в праві керування транспортним засобом. Адвокати пояснюють, що обмеження накладається через суд, а про позбавлення права керування можна дізнатися через додаток «Дія» або під час перевірки.

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Перспективи масових перевірок

Хоча офіційних заяв про посилення перевірок не було, оновлені дані військовозобов’язаних тепер відображаються у QR-коді. Це може полегшити процес перевірок на вулицях. Однак важливо пам’ятати, що затримувати громадян та доставляти їх до військкоматів мають право лише поліцейські, а не представники ТЦК.

Робота ЦНАПів в останні дні

Київська міська адміністрація повідомила про максимальну мобілізацію ресурсів ЦНАПів для обслуговування відвідувачів. Попри це, через велике навантаження рекомендують користуватися додатком «Резерв+» для оновлення даних.

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Джерело: BBC, Суспільне