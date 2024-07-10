ТЦК із початку року виписали майже 12 тис. штрафів (більше ніж за весь 2023 рік) — як перевірити чи є ви в переліку?

В Україні триває мобілізація та кампанія з оновлення даних військовозобов’язаних. Мільйони чоловіків та жінок сумлінно виконують свій обов’язок перед державою. Однак і без порушень або помилок теж не обходиться.

За даними Оpendatabot, від початку цього року ТЦК склали та передали до виконавчої служби 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку. За першу половину року ТЦК передали для примусового стягнення з боржників більше штрафів, ніж за весь 2023 рік. Минулого року з українців намагалися примусово стягнути 10 337 подібних штрафів.

Наразі третина виписаних штрафів вже закрита — 4236 стягнень. Водночас 7562 штрафи все ще стягується з боржників.

Зазначається, що мова йде не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку. У звіті фігурують лише ті штрафи, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких надалі погасять борг.

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Далеко не всі громадяни можуть знати, що на них ТЦК наклав штраф за порушення правил військового обліку та намагається стягнути його через виконавчу службу. Щоб це не стало для когось сюрпризом, Опендатабот пропонує можливість перевірити наявність такого штрафу. Це можна зробити за наступною адресою. Для перевірки достатньо внести у відповідні поля дані про себе або близьку людину: ПІБ та дату народження. За результатом перевірки особа отримає довідку про відсутність або наявність відкритих щодо неї (або роддича) виконавчих проваджень.

Джерело: Опендатабот