«Не баг, а фіча». В Міноборони пояснили, чому Резерв+ розлогінює користувачів

В Міноборони кажуть, що розлогін в Резерв+ (коли людина зареєструвалась, а застосунок просить повторно ввести дані) відбувається за задумом розробників.

«Якщо користувач не заходить до «Резерв+» впродовж тижня, застосунок автоматично розлогує його з міркувань безпеки. Тому це не баг, а фіча задля вашої безпеки», — пояснила в інтерв’ю DOU заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Резерв+ запустили у травні й на сьогодні 2 477 178 людей уточнили свої дані через застосунок. Водночас у перші дні він не справлявся з навантаженням, але, схоже, жодних оновлень для стабільності не планується, оскільки подібних напливів в Міноборони «не прогнозують».

«Нині ми не прогнозуємо подібних навантажень, і вже друге оновлення з військово-обліковими документами показало, що стабільність застосунку була вищою. Більшість проблем з Резерв+ виникають не через високе навантаження, а через помилки, які сталися ще на етапі перенесення даних з паперових носіїв у реєстр. Ми намагаємось виправити такі помилки якомога швидше і саме тому запустили функцію “Виправити дані онлайн”», — додає Черногоренко.

Вона також поділилась даними щодо того, хто і як працював над розробкою Резерв+ — зокрема, це громадська організація «Офіс ефективного регулювання» BRDO, яка має досвід у створенні Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Реєстру товарів подвійного призначення тощо, та кілька загадкових «субпідрядників», яких не називають з міркувань безпеки.

«Зовнішні підрядники безпосередньо писали код. Усе, що стосувалося договірних відносин, юридичних питань, легалізації системи, відпрацювання технічних вимог, бізнес-аналізу, технічних завдань, функціональних і попередніх випробувань, дослідної експлуатації — це робилося всередині. Але зауважимо що вихідний код застосунку є у Міністерства оборони, ми є його власником. Тобто розробник не може самостійно без міністерства змінювати вихідний код», — каже Черногоренко.

Нагадаємо, що з 18 червня у Резерв+ додали електронний військово-обліковий документ і можливість виправляти деякі дані онлайн, а нещодавно почав відображатися актуальний статус бронювання.

Наступна функція застосунку — автоматична відстрочка. За словами Черногоренко, першими її випробувати зможуть найімовірніше, студенти та батьки трьох дітей. Однак часові рамки запуску поки не називають, оскільки початково необхідно внести зміни до нормативної бази.

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.