Декларування: у 1428 чиновників є криптовалюта. Найбільше власників крипти – у Нацполіції та прокуратурі

За результатами декларування доходів за 2022 рік у 1428 деклараціях чиновників було вказано наявність криптовалютних активів. Для порівняння, у 2021 році криптоактиви згадувались у 788 деклараціях. Найбільша кількість прихильників криптовалют виявилась серед працівників Нацполіції та прокуратури.

Так, із загальної кількості власників криптовалют у 2022 році близько 12% (171) працюють у Нацполіції, а ще 10,5% (150) – в прокуратурі. До порівняння, до початку повномасштабної війни найчастіше криптовалюту декларували посадовці з міських рад — 75 (9,5%).

Найпопулярнішою криптовалюта у 2022 році виявилась серед мешканців Дніпропетровської та Одеської областей – по 72 декларації. На третьому місці опинилась Харківська область з 64 деклараціями. Напередодні повномасштабної війни у трійці лідерів замість Одеси був Львів.

Найпопулярнішою криптовалютою залишився Bitcoin. У 2022 році цей криптоактив задекларували 648 чиновників. Це 45% від загальної кількості декларацій. До порівняння, у 2021 році біткоїн згадувався у 356 деклараціях. У 2022 році один з українських депутатів задекларував 121 монету Bitcoin на суму понад 195 млн грн.

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Джерело: Опендатабот

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