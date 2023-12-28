Державний борг України перевищив 5 трлн грн та до кінця року становитиме 85% ВВП ─ Гетманцев

Як заявляє голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, посилаючись на дані Мінфіну, станом на 30 листопада державний та гарантований державою борг досяг 5,1 трлн грн. Це еквівалентно $140,8 млрд.

Гетманцев вказує, що у листопаді зростання державного боргу прискорилось. За місяць держборг збільшився на 3,3% ─ на 164,3 млрд грн або $4,5 млрд у валютному еквіваленті. Державний борг зріс через залучення чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС, позики від Світового банку та розміщення ОВДП.

Зазначається, що з 28 лютого 2022 року державний борг зріс на 87,6% ─ на 2,39 трлн грн. У валютному еквіваленті держборг збільшився на 50,9% ─ $47,5 млрд. У борговій структурі зовнішній держборг збільшився до 68,6% (до війни 60,9%), борг у валюті (зовнішній + валютні ОВДП) – до 71,4% (до війни 65,1%). Основний приріст державного боргу від початку війни відбувався за рахунок зовнішніх позик від офіційних кредиторів на фінансування дефіциту бюджету, обумовленого війною.

Як очікується, до кінця 2023 року співвідношення державного боргу до ВВП складе близько 85% ВВП. Для порівняння, у 2022 році цей показник становив 78,4%, а у довоєнному 2021 році ─ 48,9%. Хоча 85% ВВП ─ це досить високий показник, він менший за попередні прогнози на цей рік, які давали рівень державного боргу до ВВП близько 100% ВВП (МВФ прогнозував 98% ВВП).