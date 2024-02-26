«Дія» тепер зберігатиме і освітні документи – Мінцифри запрошує на бета-тест

Міністерство цифрової трансформації України готує до запуску нову електронну послугу в застосунку «Дія». Він зможе зберігати освітні документи користувачів. Завдяки цьому українці зможуть зареєструватися на вступ до ЗВО, влаштуватися на роботу або за потреби переглянути інформацію в дипломі за кілька кліків.

«Більше не потрібно буде шукати вдома диплом і просити батьків його відправити поштою. При працевлаштуванні не треба буде вести теку з дипломами, а під час вступу до ЗВО — зі свідоцтвами. Навіть якщо виїхали за кордон, усе зручно й під рукою — у Дії», ─ заявляє очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Зазначається, що в застосунок можуть підтягнутися документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії.

Зараз відомство запускає бета-тест з використання освітніх документів у «Дії». Взяти участь у ньому можуть всі охочі громадяни України, які відповідають наступним вимогам:

мають вік від 14 років

мають верифікований податковий номер

Зареєструватись на бета-тест можна за наступним посиланням.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!