Для Cyberpunk 2077 вийшов патч 1.6 Edgerunners — кросплатформні збереження, доопрацьований гардероб та міні-гра з конем Геральта

Разом з анонсом доповнення Phantom Liberty компанія CD Projekt Red також випустила новий патч для гри Cyberpunk 2077. Оновлення 1.6 Edgerunners стане останнім для консолей PlayStation 4 та Xbox One, а власники пристроїв поточного покоління і далі зможуть отримувати наступні оновлення.

Патч 1.6 Edgerunners приносить нову функцію гардероба, яка дозволяє міняти одяг, не змінюючи рейтингу броні або інших характеристик. Тепер не потрібно буде вибирати між одягом, який має кращий вигляд або забезпечує кращі характеристики. Також з’явився попередній перегляд предметів одягу, купуючи їх у продавців.

Крім того, патч також додає кросплатформні збереження для користувачів, які увійшли до системи. Отже, можна закінчити гру на PS5, а потім продовжити її на Steam Deck з того ж місця.

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Для гравців на ПК став доступним інструмент REDmod. Хоча гра підтримує моди вже понад рік, компанія заявляє, що офіційний інструмент допоможе гравцям керувати модами, а також створювати та встановлювати їх. REDmod дозволить додавати в гру свої власні звуки, анімацію та сценарії.

Патч 1.6 Edgerunners також включає безліч невеликих доповнень. Xbox Series S отримує налаштування режиму продуктивності від Series X, що забезпечить частоту 60 кадрів в секунду при збереженні роздільної здатності між 800p і 1080p. Для шанувальників гри The Witcher тепер є аркадний автомат, який дозволяє запускати гру з конем Геральта. Додатково до оновлення додано контент, у тому числі «нове обладнання та нові функції фоторежиму», пов’язаний з майбутнім мультсеріалом Cyberpunk: Edgerunners, прем’єра якого відбудеться на Netflix наступного тижня.

Новий патч 1.6 Edgerunners вже доступний для завантаження. Версія Xbox Series X має об’єм 39,6 ГБ.

Джерело: The Verge