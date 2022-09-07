CD Projekt Red анонсувала Phantom Liberty — перше сюжетне доповнення Cyberpunk 2077, реліз якого заплановано на 2023 рік

Компанія CD Projekt Red анонсувала вихід першого великого доповнення до гри Cyberpunk 2077. Воно отримало назву Phantom Liberty і вийде у 2023 році.

CD Projekt Red описує Phantom Liberty як новий «шпигунський трилер» для Cyberpunk 2077, дія якого відбуватиметься у новому районі Night City. Опублікований трейлер не містить багато деталей. Але все ж таки дещо почерпнути з нього можна. Так, персонаж гравця V дає клятву «вірно служити Новим Сполученим Штатам Америки», тоді як голос Джонні Сільверхенда переконує, що це була погана ідея. Актор Кіану Рівз підтвердив у прямому ефірі Night City Wire, що він повернеться, щоб озвучити Джонні у новому доповненні. Також трейлер демонструє невеликий фрагмент геймплея.

Розширення Phantom City буде доступне для версій Cyberpunk 2077 для Google Stadia, PlayStation 5, Xbox Series X та ПК, але, мабуть, не для версій гри для PlayStation 4 та Xbox One. Новий патч 1.6 для гри, відомий як Edgerunners Update стане останнім оновленням для версій Cyberpunk 2077 для PS4 і Xbox One. Патч Edgerunners названий на честь його прив’язки до мультсеріалу Netflix, який вийде наступного тижня.

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Гра Cyberpunk 2077 вийшла наприкінці 2020 року, але мала велику кількість помилок. Більшу частину наступного року розробники витратили на їхнє виправлення та оптимізацію гри, що затримувало роботу над доповненням.

Джерело: polygon