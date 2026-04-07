Cyberpunk 2077 виходить на PS5 Pro: 4K, 90 fps і три режими графіки вже з 8 квітня

Софія Шадріна

Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED
Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

Найт-Сіті нарешті виглядатиме так, як задумували художники CD Projekt RED. Оновлення Cyberpunk 2077 для PS5 Pro виходить 8 квітня — з повним рейтрейсингом, AI-апскейлінгом і вибором між красою та швидкістю.


Ключова технологія оновлення — PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Система обробляє кожен піксель окремо за допомогою штучного інтелекту, рендерить сцени у нижчій роздільній здатності й підвищує якість зображення без втрати кадрової частоти. Результат — стабільніша картинка, ближча до нативного 4K, без артефактів і мерехтіння, що траплялися на звичайній PS5.

Паралельно CD Projekt RED впровадила підтримку BVH8 (8-спрямована ієрархія обмежувальних об’ємів) для рейтрейсингу освітлення, тіней і відбиттів. Освітлення завжди було частиною ДНК Cyberpunk 2077: те, як неонові вивіски мегакорпорацій тонуть у вечірньому смозі Найт-Сіті, — не просто естетика, а частина наративу. Тепер студія каже, що це освітлення нарешті відповідає оригінальному художньому задуму. Ще в березні ми писали, що CDPR підтвердила оновлення без точної дати — тепер дата є.

Оновлення пропонує три режими роботи під різні пріоритети:


  • Ray Tracing Pro — увесь доступний рейтрейсинг одночасно: відбиття, ambient occlusion, skylight, тіні та емісивне освітлення. Цільова частота — 40 fps на дисплеях із VRR або 30 fps без нього.
  • Ray Tracing — вибіркові поліпшення рейтрейсингу за стабільних 60 fps. Баланс між графікою і плавністю.
  • Performance — максимальна кадрова частота: до 90 fps на VRR-дисплеях за збереження високої чіткості зображення.

Власники PlayStation Plus Extra та Premium зможуть спробувати оновлення безкоштовно — Cyberpunk 2077 вже входить до каталогу підписки. Решті гравців достатньо мати саму гру: оновлення безкоштовне. Показово, що CDPR обирає технічні апдейти замість нового контенту — студія вже підтвердила, що більших DLC для Cyberpunk 2077 не планується, а ресурси переключаються на Project Orion (Cyberpunk 2).

Джерело: Gematsu

