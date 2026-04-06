Cyberpunk: Edgerunners - Hunted

Франшиза Cyberpunk 2077 від CD Projekt RED продовжує активно розширюватися. Після п’ятиріччя гри інтерес до всесвіту тільки зростає. Фанати отримали аркадні мультиплеєрні формати, VR-версії Найт-Сіті та гучні краудфандингові кампанії. Тепер до цього списку додається ще один формат — настільна гра.





Новинку під назвою Cyberpunk: Edgerunners – Hunted створили за мотивами аніме Cyberpunk: Edgerunners, яке стало хітом у 2022 році. Події гри розгортаються у тому ж світі, що й Cyberpunk 2077, але з фокусом на персонажів аніме. Гравці зможуть взяти на себе ролі Люсі, Девіда, Ребекки та Мейна, використовуючи їхні унікальні здібності.

Геймплей Cyberpunk: Edgerunners – Hunted

Геймплей побудований навколо швидких сесій тривалістю приблизно 25 хвилин. Ігрове поле складається з модульних плиток, які формують маршрути через Найт-Сіті. У процесі гри з’являється плитка виходу — саме до неї потрібно дістатися.

Але просто втекти не вийде. Спочатку команда має виконати місію з картки Mission Card. Вони відрізняються складністю, тому кожна партія змінює темп гри. Додатковий тиск створює таймер у вигляді пісочного годинника — він постійно відлічує час.





Проти гравців виступають вороги: банда Maelstrom, поліція NCPD і Адам Смешер. Під час ходу гравці діють у будь-якому порядку, виконують дії та переміщуються картою. Після цього починається фаза ворогів, які переслідують і атакують команду.

Розробники підкреслюють ключові механіки: координація, швидке прийняття рішень і виживання під тиском. Грати можна як одному гравцю, так і в компанії до чотирьох людей у кооперативному режимі.

Строки виходу

Гра Cyberpunk: Edgerunners – Hunted вийде у вересні 2026 року. Попередні замовлення вже відкрили за ціною €39,99. Гра пропонує повернутися до Найт-Сіті, додає швидкий, напружений геймплей і робить всесвіт доступним навіть без ПК чи консолі. Це ще один крок до того, щоб утримати інтерес фанатів до релізу наступних великих проєктів.

Джерело: screenrant