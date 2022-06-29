Дніпро став першим обласним центром України, де “Укртелеком” повністю замінив мідні кабелі на оптичні у своїй телеком-мережі

Національний телекомоператор АТ «Укртелеком» повністю модернізував телекомунікаційну інфраструктуру в Дніпрі, замінивши мідні кабелі на оптичні. Так місто стало першим обласним центром в Україні, де всі сервіси оператора надаються виключно на мультисервісній телекоммережі нового покоління NGN (next generation networks).

Це означає, що мешканців Дніпра, що були підключені до інтернету по мідній технології (ADSL), переключено на оптичну архітектуру FTTx, і тепер швидкість інтернету у них досягає 1 Гбіт/с.

Користувачам фіксованої телефонії запропоновано послугу альтернативної телефонії: абоненти отримують сім-карту стандарту GSM зі своїм номером, кінцеве обладнання (телефонний апарат FMC) і звично користуються голосовими послугами. Частину клієнтів переключено на IP-телефонію.

Включені по оптиці та мають відповідне резервування каналів зв’язку і всі екстрені служби.

Масштабний проект переключення мегаполісу з мідної інфраструктури на оптичну Укртелеком реалізував поетапно протягом кількох років. Постійні вирізи зловмисниками мідних кабелів у Дніпрі руйнували телекоммережу і тисячі мешканців міста, у тому числі й екстерні служби та важливі соціальні об’єкти, лишалися без зв’язку. Тому оператор прийняв рішення про модернізацію своєї телекомунікаційної інфраструктури в обласному центрі. Загалом у межах різних етапів проекту прокладено майже 750 кілометрів волоконно-оптичних мереж. Активна фаза переключення абонентів була у 2021 році, а от останні оптичні підключення були зроблені вже в травні цього року під час повномасштабної військової агресії рф.