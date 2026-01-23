До 8 років за $100: для ухилення від мобілізаціі адміністратор ЄДЕБО зареєстрував у базі фіктивного студента

Викладач інституту домовився з адміністратором ЄДЕБО про “зарахування” у виш студента без його участі та наміру навчатися, з метою уникнути мобілізації.

СБУ розкрила схему незаконного отримання відстрочки від мобілізації шляхом внесення змін у Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). Її учасники брали з охочих небагато, але зараз їм загрожують великі терміни ув’язнення. Доцент Вінницького інституту конструювання одягу й підприємництва (ВІКОП) залучив IT-фахівця, який адміністрував базу, до реєстрації через неї фіктивних студентів. Такий “абітурієнт” отримував відстрочку від мобілізації, оскільки дані бази автоматично підтягуються у державний реєстр та застосунок “Резерв+“.

До СБУ звернувся один з можливих “студентів”, котрий погодився співпрацювати у викритті правопорушників. Під наглядом СБУ він погодився на “послугу” та пройшов всі її етапи. На початку вересня минулого року він зустрівся з викладачем, котрий пояснив йому схему та попросив надати копії документів, які “абітурієнт” надіслав. Пізніше доцент назвав вартість “послуги” та попросив надати електронну адресу для реєстрації в ЄДЕБО. Документи та дані він передав адміністратору бази.

IT-фахівець створив електронний кабінет вступника (це має робити лише сам абітурієнт) та подав заяву з його ім’ям для участі у конкурсі на платну форму навчання. Також він створив необхідні умови для фіктивного зарахування “студента” без проходження іспитів. За це адміністратор пізніше отримав лише $100 з $600, котрі раніше отримав викладач. Факт передавання грошей працівнику інституту теж був зафіксований.

“Абітурієнт” отримав від викладача вступні тести та правильні відповіді на питання. Останній повідомив йому, що дані внесені в ЄДЕБО. Наступного дня “студент” отримав довідку про власне зарахування.

На початку січня 2026 року IT-адміністратору повідомили про підозру за статтею “Пособництво в перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, вчинене за попередньою змовою групою осіб”, наслідком порушення якої є ув’язнення від 5 до 8 років. Також айтівця відсторонили від адміністрування бази ЄДЕБО на час досудового слідства.

Джерело: dev.ua