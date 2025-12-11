Тільки "Резерв+": Кабмін скасовує паперові документи про військовий облік

Оновлений "Резерв+" з фото військовозобов'язаного / Міноборони

Паперові військові квитки більше не потрібні. Уряд вирішив перевести всі військово-облікові документи в електронний формат. Про це розповіла прем’єрка Юлія Свириденко.

Тепер головний документ для призовників, військовозобов’язаних і резервістів — це Резерв ID. Фактично він повністю замінює паперові книжечки, які всі носили роками.

Щоб офіційно запустити Резерв ID, Кабмін оновив постанови №1487 і №559. Тепер електронні військово-облікові документи мають таку ж юридичну силу, як і паперові.

Як працює електронний військовий документ

Щоб отримати Резерв ID, достатньо зайти в застосунок “Резерв+”. Там формується офіційний електронний документ. Його можна показувати прямо зі смартфона. Якщо потрібна копія на папері, можна сформувати і завантажити відповідний PDF-файл, щоб потім його раздрукувати. Це можна зробити самостійно або взяти роздруківку в ТЦК та СП.

Уряд каже, що перехід у цифровий формат документа вирішує одразу кілька проблем. Документ тепер складно загубити, пошкодити або підробити. А ще електронний формат робить увесь облік простішим і зрозумілішим, без зайвих бюрократичних походів до військкомату.

Катерина Черногоренко, яка раніше займалася питаннями цифровізації в Міноборони, також прокоментувала ці зміни:

“Чому це важливо. Ніхто не зможе підробити ваші дані. Електронний документ формується на основі даних з реєстру, це абсолютний захист від фальсифікацій і маніпуляцій. Ніхто не зможе безпідставно відправити вас у “розшук”. Реєстр фіксує всі дії з вашими даними, виключає втручання без підстав, а будь-який статус має цифрове підтвердження. Менше черг і менше довідок. Документ завжди з вами. Не треба носити паперове посвідчення, чекати, відновлювати чи переживати, що десь загубиться.”

Як очікується, цифровізація дозволить прискорити роботу ТЦК та зменшити наплив людей до них. Держава також очікує, що це полегшить комунікацію між громадянами та чиновниками — менше черг, менше стресу, менше паперів.

Цього року українці активно скаржилися на роботу ТЦК. До Офісу омбудсмана надійшло значно більше звернень, ніж раніше. Дмитро Лубінець, Уповноважений Верховної Ради з прав людини, каже, що більшість таких скарг не підтвердилися після перевірок. Але сам факт великої кількості звернень показав: старій паперовій системі потрібна заміна. Тому держава і перейшла до електронного формату — щоб зменшити хаос і зробити процес більш передбачуваним та прозорим.

Також варто зауважити, що робота над покращенням застосунку “Резерв+” не припиняється. Найближче оновлення повинно принести фотографію військовозобов’язаного в застосунок. Крім того, “Резерв+” планують оновити для прискорення проходження ВЛК. Оновлення, яке вийде вже у 2026 році, передбачає автоматизацію фіксації часу проходження ВЛК та моніторинг статусу документів. На нас очікують цифрова ВЛК та е-ТЦК.

Додатково нагадаємо, що роботодавці зобов’язані перевіряти військово-облікові документи при прийнятті на роботу військовозобов’язаних та призовників. Приймати таких осіб на роботу можна лише після того, як вони взяті на військовий облік у ТЦК та СП, СБУ чи СЗР. Жінки з медичною або фармацевтичною освітою також належать до військовозобов’язаних і зобов’язані надати військово-обліковий документ під час працевлаштування. Такі вимоги встановлені постановою Кабміну № 921. Порушення порядку взяття на військовий облік може призвести до штрафів для роботодавця. Разом з тим, чоловіки віком 25-60 років, які не стояли на обліку, будуть поставлені на нього автоматично.

Джерело: Міноборони, Судово-юридична газета