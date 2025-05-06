У «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки та функції – Черногоренко

Міністерство оборони України підготувало кілька нових функцій в застосунку «Резерв+». Про ці оновлення розповіла заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Запускаємо нові послуги в Резерв+. Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити їх ще зручнішими», – написала вона у Facebook.

Минулого тижня Катерина Черногоренко анонсувала два нових види відстрочок в застосунку «Резерв+». Та цього разу окрім відстрочок мова йде також про нові функції та можливості.

Отже, наразі в тестовій версії застосунку доступні два нових види відстрочок:

Відстрочка за постановою ВЛК

Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі

Ще з’явились дві нові функції:

Відображення даних про інвалідність

Відображення причин порушення військового обліку

Варто зауважити, що мова йде про бета-тест нових можливостей застосунку «Резерв+». Всі охочі можуть долучитися до тестування, заповнивши форму за наступною адресою.

Нагадаємо, раніше Катерина Черногоренко розповіла, що зараз кожна третя відстрочка від мобілізації в Україні оформлюється через застосунок «Резерв+». З минулого року Міноборони запустило можливість оформити відстрочку онлайн через «Резерв+». Спочатку ця функція стала доступною для людей з інвалідністю та студентів. Згодом до цих щасливчиків додалися багатодітні батьки. За перші 3 дні доступності послуги за її допомогою оформили 100 тис. відстрочок. Цього року вже зробили можливість автоматичного продовження відстрочок.

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Влітку в застосунку «Резерв+» з’явиться нова зручна функція — можна буде сплатити штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою в розмірі 50%.