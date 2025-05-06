Новини Софт 06.05.2025 о 11:55 comment views icon

У «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки та функції – Черногоренко

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

У «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки та функції – Черногоренко

Міністерство оборони України підготувало кілька нових функцій в застосунку «Резерв+». Про ці оновлення розповіла заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«Запускаємо нові послуги в Резерв+. Долучайтесь до бета-тестування, щоб зробити їх ще зручнішими», – написала вона у Facebook.

Минулого тижня Катерина Черногоренко анонсувала два нових види відстрочок в застосунку «Резерв+». Та цього разу окрім відстрочок мова йде також про нові функції та можливості.

Отже, наразі в тестовій версії застосунку доступні два нових види відстрочок:

  • Відстрочка за постановою ВЛК
  • Відстрочка для батьків неповнолітньої дитини, якщо один із подружжя на службі

Ще з’явились дві нові функції:

  • Відображення даних про інвалідність
  • Відображення причин порушення військового обліку
У «Резерв+» зʼявляться нові відстрочки та функції – Черногоренко
Нові відстрочки та функції в «Резерв+»

Варто зауважити, що мова йде про бета-тест нових можливостей застосунку «Резерв+». Всі охочі можуть долучитися до тестування, заповнивши форму за наступною адресою.

Нагадаємо, раніше Катерина Черногоренко розповіла, що зараз кожна третя відстрочка від мобілізації в Україні оформлюється через застосунок «Резерв+». З минулого року Міноборони запустило можливість оформити відстрочку онлайн через «Резерв+». Спочатку ця функція стала доступною для людей з інвалідністю та студентів. Згодом до цих щасливчиків додалися багатодітні батьки. За перші 3 дні доступності послуги за її допомогою оформили 100 тис. відстрочок. Цього року вже зробили можливість автоматичного продовження відстрочок.

Влітку в застосунку «Резерв+» з’явиться нова зручна функція — можна буде сплатити штраф за порушення правил військового обліку зі знижкою в розмірі 50%.

Повторне проходження ВЛК доступне в цифровому форматі — до 5 червня

Популярні новини

Нардеп пропонує створити Космічні Сили ЗСУ ─ законопроєкт вже у ВРУ
Nothing Phone (3a) та Pro вже в Україні: Snapdragon 7s Gen 3, Glyph-інтерфейс та ціна від 16 тис. грн
«Дія», «Нова пошта», «Київ цифровий», мобільні банки та термінали не працюють ─ Хакерська атака чи ні?

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати