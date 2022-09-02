Долар по 50 гривень — прогноз уряду на 2023 рік

Наприкінці 2023 року курс долара сягне 50 гривень, а індекс споживчих цін складе 30,6% — такі показники закладені в макроекономічному прогнозі Міністерства економіки, повідомили джерела ЕП у Кабміні.

Насамперед варто уточнити, що макропрогноз Мінекономіки слугує виключно для розрахунку майбутніх доходів та видатків у бюджеті на наступний рік — відповідно до Бюджетного кодексу, текст бюджету уряд має внести до парламенту не пізніше 15 вересня. Водночас макропрогнози уряду збуваються вкрай рідко.

Разом з тим, відповідно до макроекономічного прогнозу, на початку 2023 року курс гривні до долара США підвищиться до 42 грн за долар, а наприкінці року гривня девальвує ще сильніше — до 50 гривень за долар. Водночас ВВП України за підсумками 2022 року скоротиться на 33,2%, а наступного року має зрости на 4,6%.

Також в уряді очікують подальшого зростання цін наступного року. Так, закладена у макропрогнозі інфляція за підсумками 2023 року — 30,6% (станом червень вона складала 22,2%). Рівень безробіття, за розрахунками Мінекономіки, має скласти 28,2%, а середня зарплата — 18 508 грн.

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Хай там що, не потрібно бути генієм аналітики чи великим фінансовим експертом, щоб спрогнозувати подальше зростання цін та девальвацію національної валюти, яка, до речі, сьогодні святкує своє 26-річчя, в поточних умовах повномасштабної війни. І, ясна річ, все це відповідним чином позначиться на цінах споживчої електроніки. Кілька днів тому співвласник АЛЛО поділився власною оцінкою, у якій спрогнозував подальше здорожчання електроніки ще на 45-60% впродовж наступних 4-5 місяців.