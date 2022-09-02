Українській гривні — 26 років. Цікаві факти з історії національної грошової одиниці незалежної України [Інфографіка]

Сьогодні, 2 вересня 2022 року, гривня святкує свій 26-тий день народження. Саме з цієї дати 26 років тому (2 вересня 1996 року) розпочалася історія національної грошової одиниці — грошова реформа була проведена за 2 тижні, і замість сумнозвісного карбованця для розрахунків почала використовуватися гривня.

А втім, цю подію можна назвати відродженням та поверненням гривні на своє законне місце (за аналогією з відновленням Незалежності України), адже гривня з’явилась ще у другій половині ХІІ століття в Київській Русі. Беззаперечно, сьогодні гривня — вже не просто гроші, втілені в металі чи на папері. Це один з головних символів української державності поряд з гербом, гімном, прапором — усі вони є основними атрибутами, що визначають незалежну державу та уособлюють її історію, культуру, традиції.

Внаслідок переходу на гривню Нацбанком було вилучено 97% емітованих до цього карбованців (327,9 трлн крб) та введено в готівковий обіг гривні на суму понад 3,1 млрд грн. За 26 років гривня значно змінилася та змінила не одне покоління. На сьогодні в обігу перебуває вже четверте покоління гривні — з удосконаленим дизайном та посиленим комплексом захисних елементів, зокрема оптично-змінних для зручного і простого візуального контролю громадянами. У 2020 році Нацбанк з введенням в обіг 10-гривневої монети завершив оновлення банкнотно-монетного ряду гривні.

26-річчя української гривні. Інфографіка

З нагоди 26-річниці повернення гривні Нацбанк підготував інфографіку, у якій зібрав кілька цікавих статистичних цифр та історичних фактів

Долучаємося до привітань — гривне, з днем народження!