Dolby Atmos FlexConnect — нова технологія для об’єднання бездротових аудіопристроїв навколо ТВ

Dolby анонсувала технологію Dolby Atmos FlexConnect, «яка плавно поєднує звукову систему телевізора з додатковими бездротовими динаміками». Оскільки FlexConnect враховує динаміки телевізора, використовувати саундбар, як центральний елемент звукової системи необов’язково.

Першим виробником, який інтегрує FlexConnect у свої продукти стане TCL, передає The Verge. Відповідна лінійка телевізорів вийде у 2024-му, також планується лінійка бездротових колонок TCL.

Згідно з заявами розробника, FlexConnect «інтелектуально оптимізує звук для будь-якого планування кімнати та налаштувань динаміків, пропонуючи свободу розміщення одного або кількох бездротових динаміків будь-де у кімнаті». Для автоматичного налаштування Dolby використовуватиме вбудовані в телевізор мікрофони.

Dolby переконує, що нова технологія зможе врахувати особливості кожного динаміка з доступних. Наприклад, якщо вбудовані в телевізор колонки не матимуть достатньої можливості відтворювати баси, низькочастотні доріжки перенесуться на інші динаміки в системі.