Новини Технології 29.08.2023 о 11:06

Dolby Atmos FlexConnect — нова технологія для об’єднання бездротових аудіопристроїв навколо ТВ

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Юрій Орос

Автор новин

Dolby анонсувала технологію Dolby Atmos FlexConnect, «яка плавно поєднує звукову систему телевізора з додатковими бездротовими динаміками». Оскільки FlexConnect враховує динаміки телевізора, використовувати саундбар, як центральний елемент звукової системи необов’язково.

Dolby Atmos FlexConnect — нова технологія для об’єднання бездротових аудіопристроїв навколо ТВПершим виробником, який інтегрує FlexConnect у свої продукти стане TCL, передає The Verge. Відповідна лінійка телевізорів вийде у 2024-му, також планується лінійка бездротових колонок TCL.

Згідно з заявами розробника, FlexConnect «інтелектуально оптимізує звук для будь-якого планування кімнати та налаштувань динаміків, пропонуючи свободу розміщення одного або кількох бездротових динаміків будь-де у кімнаті». Для автоматичного налаштування Dolby використовуватиме вбудовані в телевізор мікрофони.

Dolby переконує, що нова технологія зможе врахувати особливості кожного динаміка з доступних. Наприклад, якщо вбудовані в телевізор колонки не матимуть достатньої можливості відтворювати баси, низькочастотні доріжки перенесуться на інші динаміки в системі.

Коротко і зрозуміло про HDR, VRR, Dolby Vision, SSD

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