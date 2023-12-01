Домену .ua — 31 рік. Як проголошували «інтернет-незалежність‎» України?

Українська національна доменна зона ua з’явилася майже одночасно з Незалежністю України — у 1992 році.

Рівно 31 рік тому, 1 грудня, один з основних авторів мережевих протоколів, які застосовуються в Інтернеті та представник організації IANA Джонатан Постел заснував національний домен верхнього рівня для України та вніс відповідні дані в кореневі сервери. До кінця 1992 року були створені публічні домени для адміністративно-територіальних одиниць України — областей, АР Крим, міст Київ та Севастополь.

Адміністратором зони UA в Україні є Hostmaster, яка володіє реєстром і технічною інфраструктурою та працює через акредитованих реєстраторів. За даними компанії, станом на 1 грудня 2023 року зареєстровано 558 433 доменних імен у зоні .ua.

Водночас, як повідомляв Cityhost, російськомовних доменів все ще значно більше, ніж україномовних — наприклад, у зоні kiev.ua зареєстровано майже 40 тис. імен, тоді як в правильній зоні kyiv.ua трохи більш як 3 тис. доменів. Дерусифікація українських доменів не менш важлива, чим перейменування вулиць чи демонтаж пам’яток, для позбавлення від радянського минулого. Сподіваємось, зросійщених доменів поменшає до наступного дня «‎інтернет-незалежності» України, а до ювілею було б непогано, аби вони зникли повністю.