Дослідники створили механічний комп’ютер Kirigami ─ він працює без електроенергії

Дослідники Університету штату Північна Кароліна розробили комп’ютер, який використовує мистецтво кірігамі, тобто мистецтво оригамі, поєднане з вирізанням, для створення та керування 3D-формами. Отже, це повністю механічний комп’ютер, для роботи якого не потрібна електроенергія.

Комп’ютер Kirigami складається з 64 з’єднаних між собою кубиків, які мають лише 1 см у ширину та висоту. Куби розташовані так, що їхня геометрія представляє дані. Маніпулювання (або редагування) даних здійснюється шляхом штовхання кубів вгору або вниз, що змінює геометрію з’єднаних кубів. 64-кубовий комп’ютер можна використовувати окремо або підключити до додаткових 64-кубових комп’ютерів Kirigami для підвищення складності та збільшення місткості системи зберігання даних.

Кожен кубик в комп’ютері з’єднується з іншим тонкими смужками еластичної стрічки. Коли користувачі переходять до редагування даних, їм доводиться тягнути за краї самої структури куба, що натягує еластичну стрічку та змушує їх змінювати положення кожного куба (вгору чи вниз). Відпускання структури блокує куби на місці — майже як збереження документа Word або блокування файлу в статусі «лише для читання».

За словами Цзе Інь, доцента Університету, метою комп’ютера Kirigami є розробка стабільної механічної системи для зберігання даних. Основним напрямком комп’ютера є двійкові обчислювальні функції. Проте в майбутньому є потенціал для більш складних обчислень, з можливістю розвитку комп’ютера Kirigami в комп’ютер із п’ятьма станами, який може представляти стани 0, 1, 2, 3 або 4 (а не лише двійкові стани).

Складність комп’ютера Kirigami практично нескінченна. Цзе Інь розповідає про ідею використання таких комп’ютерів для виконання різноманітних функцій, які не пов’язані одна з одною, таких як шифрування даних і тактильний зв’язок. Цзе Інь каже, що проста метаструктура Kirigami лише з дев’ятьма функціональними одиницями має понад 362 000 можливих конфігурацій. Використовуючи всі 64 куби комп’ютера, кількість можливих конфігурацій можна збільшити в геометричній прогресії.

Дослідники стверджують, що комп’ютер Kirigami захищений від вразливостей, до яких схильні електронні комп’ютери, таких як електромагнітний імпульс та віддалений злом. Він також не споживає електроенергію, принаймні в його нинішньому вигляді. Однак, як це буде відбуватися при інтеграції в пристрій, ще належить побачити. Якщо комп’ютер Kirigami завершить дослідницьку фазу, він може бути використаний для заміни сучасних електронних комп’ютерів для певних завдань, як-от зберігання даних як резервна машина для урядів, банків і компаній для боротьби з комп’ютерними вірусами, крадіжками та іншими вразливостями системи безпеки.

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Джерело: tomshardware

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