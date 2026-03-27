27.03.2026

+40% до ціни ПК: до дорогих DRAM і NAND додається дефіцит процесорів

На ринку ПК назріває нова проблема. На додачу до нестачі та здорожчання оперативної та флеш пам’яті також назріває дефіцит процесорів. За даними галузевого звіту, виробники вже стикаються з тим, що строки постачання CPU розтягуються на місяці. Це прямо б’є по виробництву: зібрати й вчасно продати комп’ютери стає складніше, а ціни неминуче ростуть.


Ситуація розгортається на фоні загального подорожчання компонентів: оперативної пам’яті, накопичувачів і відеокарт. Основна причина полягає у стрімкому зростанні попиту з боку індустрії ШІ, яка активно викуповує виробничі потужності. І тепер черга дійшла до процесорів.

Виробництво CPU — один із найскладніших і найдорожчих процесів у всій електроніці. Компанії на кшталт Intel, AMD, TSMC та Qualcomm зазвичай не нарощують потужності “про запас” — це стратегія зниження ризиків. Але коли попит різко зростає, як зараз через будівництво дата-центрів і серверних ферм по всьому світу, пропозиція просто не встигає.

За інформацією Nikkei Asia, строки постачання серверних процесорів уже зросли з двох тижнів до 2-3 місяців, а в окремих випадках — до пів року. Саме ці чипи, найпотужніші, найскладніші та найдорожчі, тому виробники віддають їм пріоритет. Представник Intel Девід Фен підтвердив, що компанія підвищила ціни для виробників ПК, хоча основний акцент також зробила на серверному сегменті. При цьому навіть вища ціна не гарантує швидших поставок — дефіцит нікуди не зникає.


Проблема в тому, що швидко наростити виробництво неможливо. Будівництво нової фабрики займає від 5 до 10 років і коштує мільярди доларів. Тому навіть якщо компанії намагаються компенсувати нестачу виробничих потужностей, нові потужності насамперед працюють на сервери й дата-центри, а не на масовий ринок ПК.

Отже, звичайним користувачам залишається менше, а дефіцит призводить до росту цін. На фоні вже дорогих RAM і SSD ситуація з CPU може ще більше розігнати ціни на ноутбуки та настільні комп’ютери. За прогнозами, у 2026 році ПК можуть подорожчати до 40%.

Проблеми з постачанням, до речі, не стали сюрпризом. Про дефіцит процесорів Intel говорили ще на початку року. І саме для цього виробника ситуація може виявитися особливо складною.

Паралельно з’являються ознаки того, що бум ШІ починає сповільнюватися. Реальні обмеження у вигляді енергоспоживання та виробництва гальмують амбіції ринку. Але навіть якщо цей тренд охолоне, це не означає швидке здешевлення техніки.

Хай там як, зараз ринок ПК входить у фазу, де попит з боку ШІ витісняє звичайних користувачів майже з усіх сегментів. І поки індустрія не збалансує виробництво, дефіцит процесорів та пам’яті може стати ключовим фактором, який визначатиме ціни на комп’ютери у найближчі роки.

Джерело: pcworld

