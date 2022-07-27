Дослідження: В Україні триває криза ринку праці, зарплати знижуються, а конкуренція зростає

Кадровий портал grc.ua дослідив зміни у зарплатах у всіх професійних сферах і дійшов висновку, що в Україні триває криза ринку праці. Основні характеристики цього складного періоду: зменшення нових пропозицій роботи, ускладнення працевлаштування, збільшення конкуренції на робочі місця, посилення вимог роботодавців до кандидатів, підвищення активності пошукачів, оптимізація компаніями витрат на персонал і, зокрема, зниження заробітних плат. Відчутне падіння розміру зарплат, яке тривало з кінця березня, припинилося у переважній більшості професійних сфер на початку літа.

У липні у більшості професійних сфер зарплати утрималися від зниження, проте є виключення. Найбільше падіння середньої зарплати відчули представники сфери видобуток сировини. У липні у відкритих вакансіях у цій сфері пропонували в середньому 15 800 грн на відміну від червня, коли середня щомісячна компенсація становила 25 300 грн. Отже, середня зарплата у сфері видобуток сировини в середині літа знизилася на 37,5%.

Знизилися також зарплати у сфері HoReCa. Не зважаючи на літній сезон, який зазвичай був самим активним у цій сфері, у готелях, ресторанах та у туристичних комплексах у липні вкрай мало вакансій, а середня зарплата складає 16 700 грн.

Серед тих, кому у липні пропонують нижчі зарплати, також працівники банків (середня зарплата становить 17 500 грн, що на 6,9% менше, ніж у червні), охоронці (середня зарплата 9 700 грн, зниження – 11%), менеджери з персоналу (середня зарплата 22 800 грн, зниження – 20%), робітничий персонал (середня зарплата 12 800 грн, зниження – 6,5%). Менші зарплати, ніж на початку літа, у виробництві та сільському господарстві (середня зарплата 17 100 грн, зниження – 10,9%), в сфері інсталяція та сервіс (середня зарплата 15 500 грн, зниження – 8%), у будівництві та нерухомості (середня зарплата 22 800 грн, зниження – 12%).

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Перелік професій з найвищими зарплатами залишається незмінним. Найбільші оклади отримують у сфері інформаційних технологій. В середньому ІТ-спеціалісти щомісяця мають 76 000 грн.

Трохи підвищилися зарплати, які пропонують кандидатам на посади у вищому менеджменті. Середня заробітна плата, яку у липні пропонують керівникам, становить 52 600 грн.

У топ-5 професійних сфер з найвищими зарплатами утримуються також консалтинг з середньою зарплатою 32 300 грн, маркетинг, реклама та PR (середня зарплата 26 600 грн), а також бухгалтери та спеціалісти з управлінського обліку та фінансів (середня зарплата 25 600 грн).

Юристи та спеціалісти сфери страхування були серед тих спеціалістів, які постраждали від кризи на ринку праці найбільше. Від початку війни кількість вакансій для цих фахівців майже не було. В середині літа пропозицій роботи у сферах юриспруденція та страхування стало більше, проте зарплати, які пропонують роботодавці, значно нижчі, ніж були до війни. Юристам в середньому у липні пропонують 15 500 грн, страхувальники можуть розраховувати щомісяця в середньому на 13 500 грн.

До п’ятірки спеціалістів із найнижчими зарплатами у липні потрапили також представники робітничих професій (середня зарплата 12 800 грн), охоронці (9 700 грн), а також студенти та спеціалісти, які лише починають кар’єрний шлях (їм в середньому готові платити щомісяця 9 500 грн).