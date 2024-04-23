Доступ до «Київстар ТБ» буде безоплатним у Харкові та області за промокодом KHARKIV

22 квітня російські окупанти пошкодили телевежу у Харкові. Це викликало проблеми із ефірними телевізійними цифровими (Т2) трансляціями в регіоні. У зв’язку з цим сервіс «Київстар ТБ» надає безоплатний доступ до своєї платформи кіно та телебачення, щоб жителі регіону могли дивитися українські інформаційні ресурси.

Зазначається, що платформа «Київстар ТБ» надає жителям міста Харків та області безоплатний доступ до новин та іншого контенту на період кризової ситуації. Щоб скористатися цією пропозицією, треба використати промокод KHARKIV.

Інструкція з активації промокоду для доступу до «Київстар ТБ»:

Завантажте застосунок «Київстар ТБ» на свій пристрій (Smart TV, смартфон, ТВ-приставку) або відкрийте вебверсію у браузері за посиланням. Пройдіть безоплатну авторизацію за номером телефону. У розділі «Профіль» оберіть «Ввести промокод». Введіть промокод KHARKIV у відповідне поле та натисніть «Далі». Користуйтеся доступом до українського телебачення.

Слід зазначити, що активувати промокод зможуть абоненти всіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів до кінця весни. Промокод надає ознайомчий доступ до пакета «Преміум HD».

Платформа кіно та телебачення «Київстар ТБ» доступна з одного акаунту одночасно на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці. За потреби фільми, серіали та програми можна завантажити в застосунку й дивитися без доступу до інтернету. Також є можливість підключити Дитячий профіль, аби обмежити дітям доступ до небажаного контенту та реклами.