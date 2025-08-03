Новини Military Tech 03.08.2025 comment views icon

Дрон доставив 42-кілограмовий електровелоспед для евакуації пораненого бійця

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Дрон доставив 42-кілограмовий електровелоспед для евакуації пораненого бійця
Поранений боєць евакуювався на електровелосипеді, який йому доставив дрон

В умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну, розробники дронів з обох боків постійно вдосконалюють техніку. На фронті вже активно застосовують волоконно-оптичні дрони, морські «камікадзе» з власними системами ППО, повітряні апарати, що стріляють із рушниць або випалюють посадки, FPV-дрони, які проникають у приміщення через розбиті вікна, а також наземні безпілотники. Останній тренд — штучний інтелект на борту, який дозволяє дрону діяти автономно навіть без зв’язку з оператором.

Але бувають ситуації, коли не потрібні складні алгоритми або стелс-технології. Іноді все, що потрібно — це дуже великий дрон, здатний підняти… повноцінний електробайк. Саме такий випадок стався на Донеччині, де український боєць опинився в оточенні.

Бригада швидкого реагування НГУ “Рубіж” поділилася відео, на якому великий квадрокоптер доставляє електровелосипед одному з бійців, Андрію Ткачуку, позивний “Танкіст”. За словами військових, після атаки позиції, в якій загинули його побратими, він залишився сам і 4-5 днів поранений тримав оборону самотужки в ізоляції. Через поранення ніг він не міг дістатися українських позицій, адже для цього треба було подолати близько 1,5 км.

Оскільки традиційну евакуацію вважали занадто небезпечною, українські військові запропонувала креативне рішення: використати дрон для доставки позашляхового електричного велосипеда. Його вага становить 42 кг. Перший дрон збили, другий не витримав ваги (згоріли мотори), але третя спроба виявилася вдалою — і “Танкіст” прорвався до своїх. За повідомленнями, подолавши близько 400 метрів, він навіть підірвався на міні. Тому далі вже довелося йти пішки. Ще через 200 метрів його зустріли побратими, які також перебували за лінією бойового зіткнення. Зрештою Андрій вижив і завершив евакуацію на ще одному байку, доставленому дроном.

На відео видно, як дрон опускає електровелосипед, а потім боєць мчить ним вздовж лісосмуги в бік українських позицій. Електробайки вже давно стали звичним транспортом на фронті: вони майже безшумні, мають добру прохідність і дозволяють здійснювати стрімкі атаки або непомітно міняти позиції. Військова техніка на цій війні пережила революцію: тепер замість бронетехніки у тренді мобільність і тиша.

Подібні історії доводять: електробайки — це не лише про поїздки на роботу чи заміські прогулянки. Вони стали цінним ресурсом на передовій. Окрім України, електричні велосипеди та мотоцикли активно випробовують армії США та інших країн НАТО — для розвідки, перевезення вантажів і навіть роботи снайперських груп.

Порятунок “Танкіста” став символом не тільки винахідливості, а й ефективності сучасних технологій у бою. І хай Amazon поки що тестує дрони, які доставляють пакунки до 2 кг, українці вже навчилися відправляти за допомогою дронів повноцінні транспортні засоби — і рятувати життя.

Джерело: electrek, arstechnica, militarnyi

Популярні новини

Ютуберу «світить» трирічне ув’язнення за огляди портативних консолей для ретро-ігор
Зонд NASA Parker прилетів на Сонце і розгадав одну з його таємниць
Гірше за Last of Us: наукова спільнота закликає зупинити розробку дзеркальних організмів
Intel звільняє 24 000 працівників та скасовує проєкти в кількох країнах
Рівень моря зростає через суходол, а не через льодовики, — дослідження
Гру Silent Hill f мали зняти в реальному місті Сайлент-Гілл, але завадила гора Фудзі
Наступного року JPMorgan дозволить кредити під заставу криптовалют
Відділ графіки Xbox шукає нових працівників дописом з погано згенерованим ШІ-зображенням
Надто тендітні: процесори Intel Raptor Lake не витримують спеки в Європі
Сир є, корів немає: науковці навчили бактерій виробляти молокопродукт з нуля
Перший електромобіль Bentley: ретрофутуризм у концепті EXP 15
Наліпка в чаті Steam «зʼїла» місячний ліміт інтернету геймера менш ніж за 5 хвилин
eToro запустив цілодобову торгівлю токенізованими акціями понад 100 топових компаній США
Магнітний гаманець Pitaka Magnetic Woven Wallet для чохла: міцний, надійно кріпиться та не додає об’єму
SSD Team Group з кнопкою самознищення — бос ніколи не побачить вашої маленької колекції
Belkin скасовує підтримку пристроїв Wemo для розумного дому — вони стануть брухтом без офіційного ПЗ
Мобільний чип Intel Core Ultra 5 245HX перемагає настільний аналог у PassMark та на 40% швидший за i5-14500HX
Китай — лідер відновлюваної енергетики, три чверті проєктів будують саме там
70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення
Перші кадри серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» — таємничий лиходій Пола Джаматті й перший за 120 років набір кадетів
Ксеноморфи повертаються: показали новий трейлер Alien: Rogue Incursion для ПК та PS5
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати