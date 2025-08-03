Дрон доставив 42-кілограмовий електровелоспед для евакуації пораненого бійця

Поранений боєць евакуювався на електровелосипеді, який йому доставив дрон

В умовах повномасштабного вторгнення росії в Україну, розробники дронів з обох боків постійно вдосконалюють техніку. На фронті вже активно застосовують волоконно-оптичні дрони, морські «камікадзе» з власними системами ППО, повітряні апарати, що стріляють із рушниць або випалюють посадки, FPV-дрони, які проникають у приміщення через розбиті вікна, а також наземні безпілотники. Останній тренд — штучний інтелект на борту, який дозволяє дрону діяти автономно навіть без зв’язку з оператором.

Але бувають ситуації, коли не потрібні складні алгоритми або стелс-технології. Іноді все, що потрібно — це дуже великий дрон, здатний підняти… повноцінний електробайк. Саме такий випадок стався на Донеччині, де український боєць опинився в оточенні.

Бригада швидкого реагування НГУ “Рубіж” поділилася відео, на якому великий квадрокоптер доставляє електровелосипед одному з бійців, Андрію Ткачуку, позивний “Танкіст”. За словами військових, після атаки позиції, в якій загинули його побратими, він залишився сам і 4-5 днів поранений тримав оборону самотужки в ізоляції. Через поранення ніг він не міг дістатися українських позицій, адже для цього треба було подолати близько 1,5 км.

Оскільки традиційну евакуацію вважали занадто небезпечною, українські військові запропонувала креативне рішення: використати дрон для доставки позашляхового електричного велосипеда. Його вага становить 42 кг. Перший дрон збили, другий не витримав ваги (згоріли мотори), але третя спроба виявилася вдалою — і “Танкіст” прорвався до своїх. За повідомленнями, подолавши близько 400 метрів, він навіть підірвався на міні. Тому далі вже довелося йти пішки. Ще через 200 метрів його зустріли побратими, які також перебували за лінією бойового зіткнення. Зрештою Андрій вижив і завершив евакуацію на ще одному байку, доставленому дроном.

На відео видно, як дрон опускає електровелосипед, а потім боєць мчить ним вздовж лісосмуги в бік українських позицій. Електробайки вже давно стали звичним транспортом на фронті: вони майже безшумні, мають добру прохідність і дозволяють здійснювати стрімкі атаки або непомітно міняти позиції. Військова техніка на цій війні пережила революцію: тепер замість бронетехніки у тренді мобільність і тиша.

Подібні історії доводять: електробайки — це не лише про поїздки на роботу чи заміські прогулянки. Вони стали цінним ресурсом на передовій. Окрім України, електричні велосипеди та мотоцикли активно випробовують армії США та інших країн НАТО — для розвідки, перевезення вантажів і навіть роботи снайперських груп.

Порятунок “Танкіста” став символом не тільки винахідливості, а й ефективності сучасних технологій у бою. І хай Amazon поки що тестує дрони, які доставляють пакунки до 2 кг, українці вже навчилися відправляти за допомогою дронів повноцінні транспортні засоби — і рятувати життя.

Джерело: electrek, arstechnica, militarnyi