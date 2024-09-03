Летючий вогнемет: на відео український дрон спалює російських окупантів разом з посадкою

У Запорізькій області в російських окупантів буквально пригоріло. На відео РУБПАК 108 окремої бригади ТРО дрон з термітним зарядом ефектно спалює їх разом з посадкою. Не вистачає лише «Польоту валькірій».

Сили оборони України постійно вдосконалюють методи ураження російських загарбників за допомогою безпілотників. Це відео справді досить ефектне та нагадує фантастичні фільми. На ньому FPV-дрон у прямому сенсі випалює захоплену ворогом посадку.

Це робота оператора дрона роти ударних безпілотників «No Chance» 108-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. OSINT-ери «КіберБорошно» вважають, що події відбуваються біля села Українське Запорізької області. На кадрах можна бачити використання термітної бойової частини.

Термітна суміш складається з порошку алюмінію або магнію разом з оксидами деяких металів. Під час займання за допомогою запалу суміш виділяє величезну кількість тепла та нагрівається до 2700 °C.

Дослідник DanielR зазначає, що на відео дрон випалив досить велику ділянку посадки, потім скинув заряд та полетів неушкодженим. БПЛА здається доволі великим, якщо порівнювати з деревами. Також він мав нести значний запас бойової речовини. Такі квадрокоптери, як українська «Королева шершнів» наразі здатні переносити майже 10 кг бойової частини.

На Defense Express оцінюють такий заряд як порівняно недорогий та дуже ефективний засіб проти російської піхоти. Ще ніколи вираз «викурити ворога» не був таким буквальним. Невідомо, наскільки це масовий спосіб боротьби з окупантами. Видання додає, що росіяни вже встигли вкрасти відео та, як завжди, видають його за власне.

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