Виконують завдання на передньому краї без ризику для людей: на що здатні наземні роботи TerMIT

В грудні 2024 року десятки наземних роботів були залучені в одній з перших у світовій історії роботизованих військових операцій, яку провела бригада Національної гвардії України «Хартія» на Харківському напрямку. Цьогоріч Міністерство оборони планує поставити військовим 15 тисяч наземних дронів, вагому частину яких складуть наземні роботи TerMIT компанії Tencore LLC — розповідаємо, що про цих багатоцільових металевих солдатів відомо.

Що таке НРК TerMIT

Наземний роботизований комплекс (НРК) TerMIT — це модульна гусенична платформа, яка дозволяє виконувати цілий ряд бойових завдань від доставляння на передній край провізії та боєкомплекту до розмінування, евакуації поранених і вогневої підтримки без ризику для життя людей.

Розробила багатоцільового робота українська компанія Tencore LLC. На початку 2024 року її співзасновник та директор Максим Васильченко отримав запит від друзів з 17 танкової бригади, яким потрібен був автоматизований транспорт. Разом з партнерами він розробив конструкцію машини, а в березні перші 10 роботів вже поступили у бойові частини.

Гусеничне шасі TerMIT має довжину 1,44 м і ширину — 1,24 м, що дозволяє перевозити його в багажнику пікапа. За бажання на ньому можна закріпити вантаж вагою до 300 кг, встановити бойовий модуль з кулеметом чи гранатометом, модуль РЕБ, установку димоутворення, міноскидач на 20 мін тощо.

При цьому коли немає цілей для ураження, бойовий модуль можна за 10 хвилин замінити інженерним, замінувати певну ділянку, повернутися та знову встановити кулемет чи гранатомет. Зручно також, що це не потребує складних інструментів: достатньо декількох ключів і гайковерта.

Стандартна комплектація складається з самого робота в обраній конфігурації, наземної станції керування з антеною, дистанційного місця оператора, тралів для спуску з транспортного засобу, ЗІП з додатковими гусеницями та приводними валами, кейсів для зберігання інструментів і рюкзака для перенесення контролера.

Модифікації TerMIT за призначенням

Логістика

Основною військовою професією механічної «комахи» наразі є логістика. З запасом ходу 10 км на одну батарею (є можливість встановити дві) і вантажністю 300 кг TerMIT може завезти на «нуль» провізію та БК, а на зворотному шляху евакуювати поранених.

Як повідомив у Telegram Михайло Федоров, у деяких бригадах ці роботизовані комплекси долають за ніч понад 40 км і виконують більшість логістичних завдань автівки чи легкого БТР. Таким чином замість групи людей у небезпечний район їде один робот, який в разі ураження можна відремонтувати.

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Вогнева підтримка

Наразі на НРК TerMIT встановлюють бойовий модуль з кулеметом Browning калібру 12.7 мм від Devdroid, модуль «Хижак» чи модуль «Буря» з гранатометом Mk-19 від компанії Frontline.

Всі модулі дозволяють нашим захисникам вести вогонь по ворогу на відстані, не наражаючи себе на небезпеку. У разі використання кулемета Browning дальність ефективного вогню складає 1000 метрів, а з використанням гранатомета Mk-19 вона збільшується до 1800 метрів.

Вбудована система стабілізації «Бурі» дозволяє вести стрільбу на ходу та автоматично перенацілюватися швидше за оператора. Для оператора доступні як звичайний, так і програмний режим вогню, коли турель робить постріли в певній послідовності по збереженим у пам’яті координатам.

Розмінування

Роботи TerMIT зменшують ризики та прискорюють процес розмінування. Для цього їх, наприклад, закуповують благодійний фонд «Повернись живим» і компанія «Київстар». У рамках проєкту «Нам тут жити 2.0» вони забезпечили гусеничними саперами чотири роти інженерних безпілотних систем у Силах підтримки ЗСУ.

Кожен ротний комплект складається з наземних гусеничних дронів TerMIT, колісних дронів «Тарган», безпілотників Vampire з тепловізійною камерою, БПЛА Mavic 3 та позашляховиків із відкритим багажним відділенням. Управляють технікою екіпажі з чотирьох осіб: оператор НРК, оператор БПЛА, вибухотехнік та водій.

У взаємодії це працює так: Джип з одним TerMIT у кузові та одним у причепі вирушає у зону розмінування. БПЛА знаходять міни та передають координати оператору НРК, а потім контролюють процес його пересування та здійснюють ретрансляцію сигналу. У ворожому мінному полі «Терміт» здатен створити прохід довжиною до 50 метрів та 6 метрів завширшки.

Мобільна база для систем РЕБ

Роботизовані комплекси TerMIT можуть використовуватися як мобільні бази для РЕБ «Бумбокс», електронних засобів розвідки та датчиків спостереження, що дозволяє успішно виявляти позиції ворога та вести радіоелектронну боротьбу. Відповідно людям з засобами РЕБ не потрібно ризикувати життям.

Мінування

Компанія Tencore LLC розробила власний міноскидач на 20 протитанкових мін ТМ-62. Триває робота над системою, яка дозволить здійснювати мінування в автоматичному режимі по заданим координатам без участі оператора.

Переваги наземного роботизованого комплексу TerMIT

Модульність

З самого початку виникла ідея зробити наземний роботизований комплекс максимально універсальним і модульним. Подібно до персонального комп’ютера, блоки якого можна легко міняти, різні бойові модулі, турелі, РЕБ інженерне обладнання TerMIT можна швидко під’єднати до базового шасі відповідно до поточних потреб замовника.

Перевагою такого підходу стала можливість використовувати якісні, недорогі та вже перевірені на практиці модулі інших українських виробників, наприклад, автоматичну кулеметну турель від Devdroid чи бойовий модуль «Хижак» замість того, щоб кожен раз вигадувати наново свій велосипед.

Прохідність

Гусеничний рушій забезпечує TerMIT високу прохідність на будь-якому покритті: болото, сніг, пісок, каміння чи уламки. А низький центр ваги дозволяє перевозити вантажі по місцевості з великими кутами нахилу. Наочною ілюстрацією конструкційних переваг робота компанії Tencore є його сходження на одну з найвищих вершин Карпат — гору Пін Іван Чорногірський.

Зв’язок

Надійний зв’язок з роботизованою платформою є, мабуть, головною вимогою військових. Виробник TerMIT розв’язав проблему шляхом застосування кількох взаємодоповнюючих каналів керування, які можна використовувати окремо чи поєднувати задля більшої надійності. Це простий одноважільний пульт з дальністю до 150 метрів, аналоговий пульт TX з дальністю керування до кілометра, система цифрового зв’язку з дальністю до 8 км (можна збільшити за допомогою ретранслятора на базі БПЛА Mavic), модуль Starlink.

Ціна

Оптимальне співвідношення простота/функціональність та широке використання українських комплектуючих дозволили встановити ціну виробу на рівні $12 тис. Важливий показник, якщо брати до уваги, що на сучасному полі бою будь-який НРК — розхідний матеріал. А іноземний аналог за $300 тис. має такі самі шанси не повернутися з першого ж бойового виїзду.

Технічні характеристики НРК TerMIT у базовій комплектації