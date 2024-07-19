Друге життя для компакт-дисків — Fiio випустила портативний програвач DM13 за $179

В часи широкого розповсюдження стримінгових сервісів мало хто купує музику на фізичних носіях чи пристрої для відтворення музики з таких носіїв. Проте це не зупинило китайського виробника аудіотехніки Fiio від випуску портативного програвача компакт-дисків DM13. Цей пристрій має сучасні функції та оновлення, яких ніколи не було в Sony Discman.

Наприклад, DM13 дозволяє передавати звук на бездротові навушники через з’єднання Bluetooth із підтримкою кодеків AptX, AptX HD, AptX Low Latency та SBC. Програвач також має стандартний 3,5 мм роз’єм для навушників і 4,4 мм балансне з’єднання для навушників.

Вбудована батарея забезпечує близько 8 годин відтворення музики в дорозі. Новинку також можна інтегрувати в домашню стереосистему, під’єднавши її до постійного джерела живлення. Повідомляється про наявність аналогових, SPDIF і USB роз’ємів.

В дорозі можна активувати електронний захист від струсів, щоб буферизувати музику та запобігти її пропускам. Водночас DM13 не обмежується лише відтворенням музичних компакт-дисків. Він також сумісний з аудіофайлами MP3, FLAC, WAV, AAC і WMA, записаними на CD-R.

CD-програвач Fiio DM13 надійде у продаж у вересні за ціною $179. Спочатку він буде доступний лише в сріблястому кольорі, але пізніше будуть представлені чотири додаткові кольори: червоний, синій, чорний і титановий.

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Джерело: The Verge