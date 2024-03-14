Dune: Imperium ─ у Steam вийшла адаптація настільної гри. Вона має українську локалізацію

Розробник Dire Wolf випустив у Steam гру Dune: Imperium. Це адаптація однойменної стратегічної настільної гри.

Dune: Imperiu створена за мотивами книг Френка Герберта. Протягом партії гравці повинні зійтися в боротьбі за перевагу на планеті, маніпулюючи на полі робочими, збираючи сильні колоди й отримуючи контроль над різними територіями.

Комп’ютерна версія Dune: Imperium — це тематична гра-стратегія, в якій поєднано будування колод і розміщення героїв. Гравець обирає свій стиль гри ─ обрати політичні союзи чи покластися на військову міць. Також можна обирати між економічною силою чи тонкими інтригами. Гра складається з 10 раундів, кожен з яких відзначається Конфліктом на поверхні планети. Одні конфлікти дають важливі ресурси, а в інших надаються Переможні очки для здобуття влади. В Dune: Imperium можна грати локально або онлайн.

«Арракіс. Дюна. Пустельна планета. Підійміть стяг над пусткою, що відкривається перед вами. Великі Доми Ландсрааду мобілізують війська й шпигунів. На кого вирішите впливати? Кого захочете зрадити? Імператора-тирана. Потаємну Бене Ґессерит. Спритну Гільдію Лоцманів. Лютих фрименів із Глибин пустелі. Сила Імперіуму може стати вашою. Але здобути її можна лише на війні», ─ йдеться в описі проєкту.

Комп’ютерна адаптація Dune: Imperium доступна у Steam за ціною 474 грн. Гра має текстову українську локалізацію.

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