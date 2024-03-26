Директорка сільської лікарні виписала племіннику-програмісту премію в 250% та надбавку за напруженість

Виконуюча обов’язки директора КНП «Макарівський центр ПМСД» (селище Київської області) встановила премію в розмірі 250% за підсумками роботи та надбавку за напруженість своєму племіннику-програмісту.

Управління стратегічних розслідувань в Київській області помітило порушення і довело справу до суду.

Вину не визнала

Сторона обвинувачення наполягала, що жінка не вжила заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та не повідомила про це власника — Макарівську селищну раду.

Директорка просила суд її виправдати, оскільки:

протоколи про адміністративні правопорушення неналежно оформлені,

при складанні протоколів не додержано вимог наказу МВС України № 1376 від 07.11.2015 року «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції»;

копії документів, які додані до протоколів не відповідають вимогам ДСТУ 4163:2020;

накази «Про преміювання» не можуть бути враховані судом як доказ винуватості у вчиненні правопорушення, оскільки відсутні запити про надання такої інформації чи документів від уповноваженої особи.

Крім того, директорка заявила, що не була не обізнана і не розуміла про існування конфлікту інтересів під час підписання наказу про преміювання.

Що вирішив суд?

Проте суд не знайшов в клопотанні про закриття провадження у справі аргументованих доказів які б спростували інформацію обвинувачення.

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Таким чином суд визнав директорку винною та призначив їй покарання у вигляду 3400 грн штрафу. Також вона повинна буде оплати судовий збір на користь держави у розмірі 600 грн.

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