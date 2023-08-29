Новини Україна 29.08.2023 о 10:12

Дистанційні турелі та роботи-камікадзе: 25 українських військових розробок перевірили в польових умовах

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Вадим Карпусь

Автор новин

Дистанційні турелі та роботи-камікадзе: 25 українських військових розробок перевірили в польових умовах

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про тестування українських розробок, які можуть стати в пригоді ЗСУ під час очищення країни від російських окупантів.

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

Спільно з Brave1 в польових умовах було перевірено 25 різноманітних розробок українських фахівців. Серед них були логістичні та бойові рішення, а також дистанційні турелі та роботи-камікадзе.

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

«Вже скоро вони допоможуть військовим ефективніше нищити ворога», ─ зазначив Михайло Федоров.

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

Він нагадав, що зараз в Україні активно розвивається сфера розробки та виробництва БПЛА. Відповідні компанії масштабуються та активно розвиваються. Надалі накопичений досвід також планується активно використовувати в рамках проєкту «Армія роботів». Зазначається, що автори інноваційних ідей та розробники технологічних рішень, здатних допомогти військовим, можуть подати заявку на сайті Brave1.

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

«Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Ці революційні рішення дадуть змогу здобути перевагу на полі бою та врятувати життя наших воїнів», ─ заявив Михайло Федоров.

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Дистанційні турелі та роботи-камікадзе: 25 українських військових розробок перевірили в польових умовах
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Михайло Шпак

блогер

Дистанционные турели и роботы-камикадзе: 25 украинских военных разработок проверили в полевых условиях

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