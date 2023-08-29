Дистанційні турелі та роботи-камікадзе: 25 українських військових розробок перевірили в польових умовах

Віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів про тестування українських розробок, які можуть стати в пригоді ЗСУ під час очищення країни від російських окупантів.
Спільно з Brave1 в польових умовах було перевірено 25 різноманітних розробок українських фахівців. Серед них були логістичні та бойові рішення, а також дистанційні турелі та роботи-камікадзе.
«Вже скоро вони допоможуть військовим ефективніше нищити ворога», ─ зазначив Михайло Федоров.
Він нагадав, що зараз в Україні активно розвивається сфера розробки та виробництва БПЛА. Відповідні компанії масштабуються та активно розвиваються. Надалі накопичений досвід також планується активно використовувати в рамках проєкту «Армія роботів». Зазначається, що автори інноваційних ідей та розробники технологічних рішень, здатних допомогти військовим, можуть подати заявку на сайті Brave1.
«Технології та інновації — ключ до нашої перемоги. Ці революційні рішення дадуть змогу здобути перевагу на полі бою та врятувати життя наших воїнів», ─ заявив Михайло Федоров.