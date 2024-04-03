Дитяча IT-школа Robocode звільнила 32-річного вчителя після випуску «Вагітна у 16»

Дитяча IT-школа Robocode звільнила викладача після його появи у одному з епізодів шоу «Вагітна у 16».

У компанії заявили, що викладач працював по суміцниству і ситуація відбулась з ученицею-нареченою сільської СЗШ. Відповідно, участь в телепроєкті не мала жодного відношення до IT-школи.

Але після виходу цього епізоду його пари скасовано, а самого його звільнили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Школа робототехніки та програмування Робокод (@robocode_ua)

Що було в епізоді?

Видання «Букви» робило детальний огляд третьої серії третього сезону шоу «Вагітної у 16» під провокативним заголовком «Шкільний учитель та учениця: кохання чи стаття?».

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Якщо коротко, що ми маємо: 15-річна Людмила з невеликого села Яблунівка Київської області. Дівчина з доволі бідної сім’ї, дитинство її минуло у скандалах батьків. За рік до подій мати, не витримавши алкоголізму батька, раптово покинула його, переїхавши до чоловіка в Черкаській області. І хоч вона переконувала, що покинула лише чоловіка, донька сприйняла це як зраду всієї сім’ї, її зокрема, тож вирішила розірвати будь-які зв’язки з матір’ю. З 32-річним Сергієм дівчина познайомилася у школі під час уроку інформатики, який він вів. Людмила відразу відчула до нього симпатію і почала писати у соцмережах. Сергій помітив флірт, але сприйняв це за гру. Проте, після спільної прогулянки селом він почав дивитися на дівчину іншими очима, адже вона ставилася до нього як до чоловіка, не суперечила та безумовно захоплювалася – словом, демонструвала усе те, чого не вистачало Сергієві від дорослих жінок.

Проте стосунки не були здоровими: чоловік дорікав дівчині за її психічний і інтелектуальний розвиток, на пізньому терміні вагітності вигнав з дому, відвізши у село.

З оглядом можна ознайомитись за посиланням, сам же випуск доступний для перегляду на YouTube.

Сама дівчина у своїх соцмережах заявила, що в епізоді були неточності стосовно віку – їй вже 21 рік, а дитині – 3 роки. Вона також повідомила, що перебуває у шлюбі з Сергієм.

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Зазначимо, що нові епізоди зняли у 2021 році, до повномасштабної війни з РФ. Прем’єра планувалася на 2023 рік, але через суспільну реакцію її було відкладено.