EcoFlow представила сонячні батареї PowerStream та PowerOcean для балкона або тераси

Сонячні батареї PowerStream та PowerOcean від EcoFlow легко закріпити на борту балкона, встановити на терасу або будь-який інший рівний майданчик. Комплект дозволяє PowerStream легко під’єднати сонячні батареї до домашньої електромережі за допомогою розетки, з використанням наявної батареї EcoFlow або без неї.

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EcoFlow називає PowerStream першою у світі балконною сонячною системою з портативною батареєю. Це комплект початкового рівня, який можна просто під’єднати та негайно почати користуватися – не важливо, чи ви орендуєте житло або живете у будинку без придатного для звичайних сонячних батарей даху.

Потужність сонячних елементів PowerStream – до 800 Вт. Вони кріпляться до вертикальної поверхні, такою як бортик балкона або просто ставляться на підлогу, все необхідне є в комплекті. Плаский кабель, що дозволяє провести його через вікно без свердління отворів, підключається до інвертора, з’єднаного зі звичайною розеткою. Надлишки енергії можна збирати до батареї EcoFlow, але система працює і без неї. Інвертор також підходить для використання з іншими сонячними елементами бренду.

PowerOcean – стаціонарна система, яка потребує монтажу. На відміну від PowerStream, вона автоматично включає резервне живлення у разі проблем з електромережею. Система нагадує Tesla Powerwall. Вона сумісна з батареєю LFP на 5 кВт·год або комплектом до 9 штук із загальною місткістю 45 кВт·год. Це дозволяє забезпечити живлення середнього приватного будинку протягом кількох днів.

Гібридний інвертор PowerOcean потужністю до 10 кВт підійде для живлення практично будь-якого однофазного або трифазного обладнання, включаючи електричні плити та водяні помпи. У EcoFlow кажуть, що автоматичне перемикання під час збоїв у мережі відбувається настільки швидко, що користувачі навряд чи помітять вимкнення

Систему захищено від зовнішніх впливів за стандартом IP65. Автоматичний підігрів дозволить експлуатувати батареї навіть за негативних температур. Встановити сонячну батарею можна не тільки на балкон, а й на вертикальну стіну. Попри необхідність монтажу, EcoFlow обіцяє, що встановлення системи займе приблизно 10 хвилин.

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PowerStream орієнтований на мешканців Європи та коштує €369 за комплект з інвертора та пари розумних розеток із підтримкою Matter. Ціна підіймається до €1011 за дві панелі по 400 Вт і до €2661 за батарею на 2 кВт·год. Ціни на EcoFlow PowerOcean сильно відрізняються в залежності від корпусу та комплекту, компанія не публікує їх. Пристрої вже доступні в європейських країнах.

Джерело: The Verge