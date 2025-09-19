EcoFlow запускає компактні зарядні станції Trail 200 DC та 300 DC у Європі

Зарядні станції EcoFlow Trail 200 DC, Trail 300 DC й Trail Plus 300 DC

EcoFlow оголосила про вихід у Європі нової лінійки портативних зарядних станцій серії Trail. Моделі Trail 200 DC, Trail 300 DC й Trail Plus 300 DC вже доступні в США, а з 22 вересня стартують у продажу в європейських країнах.

Найдоступніша модель Trail 200 DC обладнана LFP акумулятором місткістю 192 Вт·год та забезпечує потужність до 220 Вт. Для підключення передбачені один порт USB-C з підтримкою 140 Вт, один USB-C на 100 Вт та два USB-A на 12 Вт. USB-C працюють на вхід та на вихід. Пристрій вирізняється ультракомпактними розмірами й вагою лише 1,8 кг, а для зручного транспортування оснащений тканинною ручкою.

Модель Trail 300 DC отримала збільшений LFP акумулятор місткістю 288 Вт·год і вищу вихідну потужність — до 300 Вт. До набору портів додали автомобільний вихід 120 Вт, що розширює сценарії використання. Ще одна зміна, порт USB-C на 100 Вт замінила на потужніший — 140 Вт. Вага цієї версії становить 2,6 кг, а тканинна ручка залишилася такою самою, як і в Trail 200 DC.

Флагман серії — Trail Plus 300 DC. Він має такий самий акумулятор місткістю 288 Вт·год, але виконаний за технологією NCM, завдяки чому пристрій вийшов легшим — вага складає 2,3 кг. Потужність залишається на рівні 300 Вт, проте є й відмінності. Так, інженери додали третій порт USB-C з підтримкою 140 Вт та знімний кабель на 140 Вт, який одночасно виконує роль ручки для перенесення. Станція також підтримує Wi-Fi та Bluetooth, що дозволяє керувати нею дистанційно через застосунок EcoFlow.

Потенційним покупцям пропонують підписатися на розсилку бренду, щоб отримати шанс виграти Trail 200 DC та отримати сповіщення про старт продажів. Ціни в Європі компанія поки не розкриває. Однак американські ціни дають орієнтир:

Trail 200 DC — $199,99 (близько €170),

Trail 300 DC — $249,99 (близько €212),

Trail Plus 300 DC — $299,99 (близько €255).

Раніше EcoFlow показала зарядну станцію Delta 3 Plus, а згодом випустила магнітний павербанк на 10 000 мАг.

