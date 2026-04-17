Новини Пристрої 17.04.2026

Bluetti представила зарядну станцію FridgePower $759: до 4 днів роботи холодильника

Bluetti запустила на Kickstarter кампанію для фінансування випуску нової зарядної станції FridgePower з акційною ціною на старті. Головна ідея полягає в тому, щоб забезпечити стабільне живлення побутових холодильників під час відключень. Хоча для живлення інших пристроїв вона теж підійде, форма оптимізована для спільного використання саме з холодильниками.


Характеристики Bluetti FridgePower

Пристрій отримав батарею місткістю 2016 Вт·год і видає до 1800 Вт потужності. За потреби систему можна розширити до 8064 Вт·год, підключивши три додаткові модулі BlueCell 200. У такій конфігурації, за даними компанії, станція здатна забезпечити до чотирьох днів автономної роботи.

FridgePower зробили максимально компактним для свого класу. Габарити становлять 580×350×75 мм, а вага — близько 17,3 кг. Формат “підключив і працює” дозволяє швидко інтегрувати пристрій у домашню техніку без складного налаштування.


Інженери використали акумулятор типу LiFePO₄, розрахований на 4000 циклів заряджання. Зарядна станція підтримує швидке перемикання в режим безперебійного живлення (UPS) за 10 мс, що дозволяє уникнути збоїв під час раптових відключень.

Bluetti FridgePower розрахована на складні умови роботи. Вона стабільно працює при температурах до -20°C. Керування доступне через фірмовий мобільний застосунок Bluetti, де можна змінювати налаштування та відстежувати роботу системи. Альтернатива — магнітний екран Display 1 з детальною інформацією. Також передбачено голосове керування через Amazon Alexa, Google Home і Home Assistant.

На старті ціна Bluetti FridgePower становить від $759 за базову версію. Доступні й комплекти: Plus (станція + 1 батарея) за $1398, Pro (2 батареї) за $2097 та Max (3 батареї) за $2699. Продажі вже відкриті на Kickstarter, а перші поставки очікуються на початку червня.

Джерело: notebookcheck

