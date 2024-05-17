«Ефект парадокса» ─ трейлер бойовика з українкою Ольгою Куриленко в головній ролі

За місяць в прокат в кінотеатрах України виходить фільм «Ефект парадокса». Це суміш екшена, бойовика та трилера, головну роль в якому виконала українська акторка Ольга Куриленко.

У фільмі «Ефект парадокса» йдеться про те, як колишня наркоманка, а нині мати, працює на кількох роботах, щоб утримувати доньку. Та одного разу вона випадково стає свідком вбивства. Тепер вона змушена співпрацювати з корумпованим поліцейським, який взяв її доньку в заручники. Парадоксально, та він сам перейшов межу закону, лише для того, щоб врятувати свого сина. Поки що їхні інтереси збігаються, але врятувати обох дітей здається просто неможливим.

Картину зняв режисер Скотт Вейнтроб за участю студії Iervolino & Lady Bacardi Entertainment. Головні ролі виконали Ольга Куриленко («Квант милосердя», «Хітмен»), Гарві Кейтель («Кримінальне чтиво», «Готель «Гранд Будапешт»») та інші.

Фільм «Ефект парадокса» можна буде подивитись в кінотеатрах України, починаючи з 27 червня 2024 року.