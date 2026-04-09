Організатори Каннського кінофестивалю оголосили програму показів та назвали ключових претендентів на Золоту пальмову гілку.





Серед провідних режисерів, чиї нові роботи представлені на фестивалі, чинні лавреати головної нагороди Канн Крістіан Мунджіу та Хірокадзу Коре-еда, а також оскароносний іранський режисер Асгар Фархаді й відомий незалежний американський режисер Айра Сакс.

Цікаво, що 65% фільмів конкурсної програми виробництва Франції, Іспанії та Японії. Стрічка Айри Сакса “Чоловік, якого я кохаю” — єдиний американський фільм, який побореться за головну нагороду.

Як повідомив голова фестивалю Тьєррі Фремо, дія фільму розгортається у Нью-Йорку 80-х років. Стрічка оповідає про епідемію СНІДу. Сценарій написаний Айрою Саксом та Маурісіо Захаріасом. Головні ролі виконують Рамі Малек, Том Стеррідж, Лютер Форд, Ребекка Холл та Ебон Мосс-Бахрах.





Іранський режисер Асгар Фархаді представить фільм “Паралельні історії”, знятий ним минулого року в Парижі. Офіційний синопсис стрічки поки не представили. Відомо, що до акторського складу увійшли Ізабель Юппер, Віржині Ефіра, Венсан Кассель, П’єр Ніне та Адам Бесса. Це перший повнометражний фільм Фархаді після стрічки “Герой”, яка отримала Гран-прі у Каннах у 2021 році.

Японія у конкурсній програмі представлена фільмом Хірокадзу Коре-еда про штучний інтелект “Вівці у коробці”. На пальмову гілку також претендують південнокорейська науково-фантастична стрічка “Надія” з Майклом Фассбендером, Алісією Вікандер, Хойон та Тейлор Рассел у головних ролях, а також нова робота румунського режисера Крістіана Мунджіу “Фіорд” з Себастьяном Стеном та Ренате Рейнсве у головних ролях.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Водночас Педро Альмодовар готується презентувати свій новий фільм “Гірке Різдво”. Очікується, що програму також розширять стрічками “Чортів покидьок” Вернера Герцога та “Паперовий тигр” Джеймса Грея.

У програмі “Особливий погляд” також покажуть нову роботу американського режисера чи режисерки Джейн Шенбрун “Підлітковий секс і смерть у таборі “Міазма”. Після успіху попередньої стрічки Шенбрун “Я бачила світіння телевізора”, це найобговорюваніший на фестивалі незалежний режисер.

За межами конкурсної програми очікується показ нового фільму Ніколаса Віндінга Рефна “Її особисте пекло” та нової роботи Стівена Содерберга “Джон Леннон: Останнє інтерв’ю”, а також документалки Рона Говарда “Аведон”.

Відкриє кінофестиваль фільм “Електрична Венера” П’єра Сальвадорі

Загалом до конкурсної програми увійшли:

“Мінотавр” (Minotaur), Андрій Звягінцев

“Моє кохання” (The Beloved), Родріго Сорохоєн

“Чоловік, якого я кохаю” (The Man I Love), Айра Сакс

“Батьківщина” (Fatherlan), Павло Павліковський

“Млин” (Moulin), Ласло Немеш

“Історія ночі” (Histoire de la nuit), Леа Місіус

“Фьорд” (Fjord), Крістіан Мунджіу

“Наше спасіння” (Notre salut), Емманюель Марр

“Ніжний монстр” (Gentle Monster), Марі Кройцер

“Записки Нагі” (Nagi Notes), Кодзі Фукада

“Надія” (Hope), На Хон-джин

“Вівці в коробці” (Sheep in the Box), Хірокадзу Корееда

“Гаранс” (Garance), Жанна Еррі

“Невідомий” (The Unknown), Артур Арарі

“Раптово” (All of a Sudden), Рюсуке Хамагуті

“Уявна пригода” (The Dreamed Adventure), Валеска Грізебах

“Боягуз” (Coward), Лукас Донт

“Чорна куля” (La Bola Negra), Хав’єр Амброссі та Хав’єр Кальво

“Життя жінки” (A Woman’s Life), Шарлін Буржуа-Таке

“Паралельні історії” (Parallel Tales), Асгар Фархаді

“Гірке Різдво” (Bitter Christmas), Педро Альмодовар

Програма “Особливий погляд”

“Найсолодша” (La más dulce), Лайла Марракеш

“Клубний тусовщик” (Club Kid), Джордан Фестман

“Підлітковий секс і смерть у таборі “Міазма” (Teenage Sex and Death at Camp Miasma), Джейн Шенбрун

“Кожного разу” (Everytime), Сандра Вольнер

“У червні мене вже не буде” (I’ll Be Gone in June), Катаріна Рівіліс

“Вчора око не спало” (Yesterday the Eye Didn’t Sleep), Ракан Маясі

“Плавлення” (The Meltdown), Мануела Мартеллі

Поза конкурсом

“Її особисте пекло” (Her Private Hell), Ніколас Віндінг Рефн

“Діамант” (Diamond), Енді Гарсія

“Карма” (Karma), Гійом Кане

“Об’єкт злочину” (Objet du deli), Аньєс Жауї

“Де Голль: залізний вік” (De Gaulle: L’Age de Fer), Антонін Бодрі

Спеціальні покази

“Джон Леннон: Останнє інтерв’ю” (John Lennon: The Last Interview), Стівен Содерберг

“Аведон” (Avedon), Рон Говард

“Ті, хто вижив після Че” (Les Survivants du Che), Крістоф Ревель

“Чудові ранки” (Les Matins Merveilleux), Авриль Бессон

Нічні сеанси

“Еластичний Рим” (Roma Elastica), Бертран Мандіко

“Повний Філ” (Full Phil), Кантен Дюп’є

“Колонія” (Colony), Єн Сан-хо

“Королева Джим” (Jim Queen), Ніколя Атан і Марко Нгуєн

“Сангвінік” (Sanguine), Маріон Ле Королер

Прем’єри Канн

“Нічний автобус “Пропелер” в один кінець” (Propeller One-Way Night Coach), Джон Траволта

“Кокуродзе: самурай і полонений” (Kokurojo: The Samurai and the Prisoner), Кієсі Куросава

Джерело:Deadline