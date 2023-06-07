Потенційний наступник GPS: ВМС Великої Британії успішно випробували квантову навігацію для визначення точного розташування судна

Королівський флот Великої Британії звітує про успішне випробування квантової навігаційної системи, здатної визначати точне місцезнаходження судна в усьому світі, не покладаючись на GPS. Про технічні деталі технології, розробленої фізиками Імперського коледжу в Лондоні, відомо небагато – здебільшого говорять про «‎використання унікальних властивостей атома».

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Завдяки цій квантовій навігаційній системі на борту корабель може орієнтуватися з більшою точністю, ніж при використанні традиційних методів, таких як карти, компаси та широко популярна нині супутникова навігація.

Що важливо – технологія працює навіть на підводних човнах, де GPS безсила, і потенційно може розпочати новий етап у розвитку навігаційних систем.

Уперше прототип «квантового компаса» команда Імперського коледжу Лондона представила у 2018 році й з того часу удосконалювала технологію, яку нарешті змогла випробувати під час тестів в польових (а точніше морських) умовах. Експеримент проводили на новому судні ВМС – XV Patrick Blackett. Sky News зазначає, що корабель, який може похвалитися елегантним дизайном, тонованими вікнами та глянцевим чорним корпусом, став ідеальним місцем для «футуристичного експерименту».

Квантовий датчик, створений дослідниками – це по суті, новий тип акселерометра (пристрою, який виміряє, як швидкість об’єкта змінюється з часом). Об’єднавши цю інформацію з даними обертання та початковим положенням об’єкта, можна обчислити його поточне розташування.

Звичайні акселерометри використовуються в багатьох пристроях, таких як мобільні телефони та ноутбуки, однак не можуть підтримувати свою точність протягом тривалих періодів часу без зовнішнього джерела відліку. Квантовий акселерометр натомість використовує ультрахолодні атоми для проведення високоточних вимірювань: при охолодженні до надзвичайно низьких температур частинки починають проявляти свою «квантову» природу з «хвилеподібними властивостями»; коли атоми рухаються через датчик, за допомогою серії лазерних імпульсів формується «оптична лінійка», яка дозволяє точно виміряти прискорення атомів.

Джерело: The Quantum Inside, Imperial College London, Sky News