Ейчар-самозванець і підозрілі офери: UX/UI-дизайнерам придумали нову шахрайську схему

UX/UI-дизайнерка Вікторія Джусь натрапила на нову схему шахрайства — самозванець представився ейчаром компанії ZIO-soft та вимагав підписати офер та договір про нерозголошення.

Але, як виявилося потім, в самій компанії про нього нічого не знають. Та й прізвище у нього в Telegram — Антон Король, в профілі вказано Антон Корольов.

Деталями своєї історії вона поділилася в дописі на LinkedIn.

Вакансія з Telegram-бота

Вакансію вона знайшла в Telegram-боті, який збирає публікації з різних каналів. Контакт перенаправив на «HR Антон Король». І в ході розмови у дівчини почали з’являтися підозри:

в Telegram стояло автовидалення повідомлень;

не дуже радо хотів надавати посилання на сайт компанії;

спілкувався без відео й російською.

На співбесіді Антон практично одразу розповів, що вона їм підходить.

«Я щаслива! Знаєте чого? Бо я довго і шукаю першу роботу! Ніфіга не розумію як відбувається найм в ІТ! Ще й Антон-г…н сказав, що в компанії навіть є дизайнери з GoIT (Вікторія — випускниця курсів GoIT). Вже подумки трачу гроші на Мас через 3 місяці», — написала вона.

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Офер, NDA

За цим була пропозиція підписати офер та договір про нерозголошення. Але й тут сумніви посилювалися:

ніякої інформації про компанію знайти не вдалося;

договір про нерозголошення видався дивнив;

знайшла профіль ейчара на LinkedIn, але там прізвище було інше й мав він всього лише 20 контактів.

Зокрема, в профілі зазначено, що чоловік є випускником університету Альфреда Нобеля.

Після цього дівчина попросила поради у знайомих і їй порекомендували вимагати співбесіду з лідом та командою. І на цьому, в принципі, історію можна вважати завершеною.

Їй відповіли, що «лід дуже зайнятий, тому і допомогу шукають, щоб задачі розкинути». Після ще одного прохання ейчар-самозванець перестав відповідати.

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Після цього вона пішла в коментарі на DOU. Й тут все зовсім стало зрозуміло — така людина там не працює.

Власник зазначив, що вірогідно вони натрапили на компанію зі схожою назвою. Проте посилання, яке надав шахрай та власник співпадають.

Члени спільноти допустили, що, вірогідно, таким чином шахраї намагаються через договір отримати конфіденційну інформацію (дані карти, рахунки).

Або ж, можливо, запропонують пройти платне стажування.

Аналогічним досвідом поділилися в коментарях й інші шукачу роботи.