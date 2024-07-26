Дослідницька група під керівництвом Національного університету Сінгапуру зробила значний крок у розвитку технології збору енергії. Ця розробка може потенційно позбавити від необхідності використання батарейок у різних електронних пристроях.

Вони розробили новий тип випрямляча, який може ефективно перетворювати навколишні радіочастотні сигнали, які зазвичай вважаються «відпрацьованою» енергією, у придатну для використання напругу постійного струму. Наприклад, ця технологія перетворює навколишні радіочастотні сигнали з таких джерел, як Wi-Fi та стільникові мережі, у придатну для використання електроенергію.

«Такі технології збору радіочастотної енергії, як ця, є важливими, оскільки вони зменшують залежність від батареї, подовжують термін роботи пристроїв, мінімізують вплив на навколишнє середовище та підвищують можливість використання бездротових сенсорних мереж і пристроїв інтернету речей у віддалених районах, де часта заміна батареї є недоцільною», – заявляють розробники.

Дослідження продемонстрували можливість використання нанорозмірних випрямлячів для досягнення цього перетворення. Це навіть вдалося зробити за низьких рівнів радіочастотної потужності нижче -20 дБм. Цього вдалося досягти шляхом оптимізації випрямлячів та інтеграції масиву таких випрямлячів у модуль збору енергії. Зібраної енергії (при радіочастотній потужності нижче -20 дБм) виявилося достатньо для живлення світлодіодів і комерційного датчика температури. Масив з 10 оптимізованих випрямлячів досяг вражаючих 7,8% ефективності та високої чутливості.

Зараз дослідницька група зосереджується на інтеграції вбудованої антени для подальшого підвищення ефективності та компактності своєї технології. Дослідники також вивчають послідовно-паралельні з’єднання та внутрішньокристальні з’єднання для покращення збору радіочастотної потужності з потенціалом генерації достатньої напруги, щоб усунути потребу в підсилювачі постійного струму.

Джерело: interestingengineering

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.