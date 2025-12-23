Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці

Різні браузери / Depositphotos

Експерти з цифрової безпеки назвали браузери, які мають найгірший рівень конфіденційності. Google Chrome майже дістався “п’єдесталу”.

За підсумками дослідження Digitain за грудень 2025 року він посів друге місце за рівнем ризику для даних користувачів. А от перше місце антирейтингу очолив ChatGPT Atlas — новий браузер від OpenAI, який отримав 99/100 балів шкалою ризику конфіденційності.

Експерти кажуть, що ChatGPT Atlas провалив перевірку на “розділення станів” — тобто сайти можуть стежити за користувачем навіть між різними сесіями. Проблеми знайшли одразу всюди: сайти можуть впізнавати вас навіть без cookies, є проблеми з блокуванням трекерів і базовою безпекою з’єднання та навігації.

Лише трохи кращий результат показав Google Chrome — 76/100 балів. Попри численні налаштування безпеки, він все одно має високий рівень загроз для конфіденційності. Поруч із Chrome у рейтингу розмістилися Vivaldi з показником 75 і Microsoft Edge з балом 63. Усі вони потрапили до зони підвищеного ризику.

Повний список десяти браузерів з найгіршими показниками конфіденційності виглядає так (чим нижче число — тим кращий рівень захисту):

ChatGPT Atlas — 99

Google Chrome — 76

Vivaldi — 75

Microsoft Edge — 63

Opera — 58

Ungoogled — 55

Mozilla Firefox — 50

Apple Safari — 49

DuckDuckGo — 44

Tor — 40

Керівник групи цифрового маркетингу Digitain Паруйр Арутюнян окрему увагу звернув на браузери з інтегрованим ШІ, яких більшає. Навіть Mozilla Firefox нещодавно оголосила про величезні зміни, щоб наздогнати своїх конкурентів. За його словами, мільйони людей зараз тестують ці новинки через хайп навколо ШІ, але це зовсім не гарантує їхню безпеку.

“Ці браузери мають цікаві функції, яких немає в традиційних, але користувачам потрібно зупинитися та перевірити, наскільки вони насправді безпечні. ШІ працює, збираючи та навчаючись на основі даних, а це означає, що ці інструменти можуть збирати більше вашої особистої інформації, ніж ви усвідомлюєте”, — наголошує Арутюнян.

Далі експерти порівняли браузери, які традиційно позиціонують себе як орієнтовані на конфіденційність, показали значно кращі результати. Хоча Mullvad Browser і Brave не потрапили в список вище, вони отримали нижчі бали ризику й вважаються більш надійними у плані захисту від стеження.

