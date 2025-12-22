Новини ШІ 22.12.2025 comment views icon

LG й Mozilla "дали задню": можна буде знести Copilot та вимкнути ШІ у Firefox

Останнім часом функції штучного інтелекту постійно з’являються у сферах, де їх користувачі або не очікують, або взагалі не хочуть бачити. З останніх таких прикладів можна згадати інтеграцію Copilot в розумні телевізори LG з webOS, плани Mozilla зробити з Firefox “сучасний ШІ-браузер” та навіть торговий автомат з ШІ, який потім почав роздавати все задарма.

LG оперативно відреагувала на критику користувачів і пояснила, як саме Microsoft Copilot з’являється на телевізорах із webOS. Компанія наголосила: Copilot не є встановленим застосунком і не працює як вбудований сервіс операційної системи.

Про це в коментарі для Tom’s Hardware повідомив Кріс Де Марія, директор із зв’язків з громадськістю LG Electronics North America. За його словами, Copilot реалізований як ярлик — іконка швидкого доступу. Після натискання вона відкриває сайт Microsoft Copilot у вбудованому браузері телевізора, а не запускає окремий застосунок.

LG підкреслює, що така реалізація обмежує доступ Copilot до системи. Наприклад, мікрофон не активується автоматично і починає працювати лише після явної згоди користувача через інтерфейс браузера. Фактично це те саме, що самостійно зайти на сайт Copilot через webOS-браузер.

Компанія також визнала проблему вибору для користувачів. Де Марія заявив:

“LG Electronics поважає вибір споживачів і зробить кроки, щоб дозволити користувачам видаляти ярлик, якщо вони цього бажають”.

Таким чином LG підтвердила, що у майбутньому оновленні webOS з’явиться можливість прибрати плитку Copilot з головного екрана. Точні терміни оновлення поки не назвали.

LG наголошує, що нинішня реалізація навмисно обмежена ярликом у браузері й не передбачає глибокої інтеграції з webOS, даними чи системними ресурсами. Чи з’являться розширені інтеграції Copilot у майбутньому, компанія не уточнює.

Паралельно Mozilla підтвердила, що в Firefox з’явиться єдина опція для повного вимкнення всіх ШІ-функцій. Усередині компанії її називають AI kill switch (аварійний вимикач ШІ).

Ось як це коментує розробник Mozilla під ніком Jake:

“Щось залишилося незрозумілим: у Firefox буде опція для повного вимкнення всіх функцій ШІ. Внутрішньо ми називали це “AI kill switch”. Я впевнений, що вона вийде під менш вбивчою назвою, але саме так серйозно та абсолютно ми до цього ставимося”.

Після хвилі критики співробітники Mozilla пояснили, що всі ШІ-функції працюватимуть за принципом opt-in (підключення за бажанням), а “аварійний вимикач” повністю прибере будь-які елементи ШІ та не показуватиме їх у майбутньому. Водночас компанія визнає, що існують “сірі зони” — наприклад, чи вважається opt-in поява нової кнопки на панелі інструментів.

Поки що Mozilla не розкрила, як саме цей вимикач працюватиме під час перевстановлення браузера, на кількох ПК або після скидання профілю, і чи можна буде керувати ним через політики.

Джерело: tomshardware, videocardz

