26.03.2026

Забудьте про Chrome: Samsung запустив повноцінну версію браузера для Windows з новими функціями

Олександр Федоткін

Браузер Samsung Internet відтепер перестає існувати виключно на мобільних пристроях і стає доступним на Windows, готуючись скласти конкуренцію Chrome.


Повноцінна версія браузера виходить через кілька місяців після того, як на початку року Samsung випустив бета-версію. Версія браузера Samsung для Windows має весь стандартний набір функцій, включно з можливістю синхронізації закладок та історії переглядів між телефоном і комп’ютером. Перегляд на одному з пристроїв також можна продовжити з того самого місця, де він був припинений на іншому.

Такі ексклюзивні функції як Samsung Pass дозволяють безпечно зберігати дані для входу та здійснювати автоматичне заповнення особистих даних. Браузер має голосового помічника на основі ШІ, розробленого спільно з Perplexity. Він розуміє контекст вебсторінок та навіть може читати відкриті вкладки користувачів. Зокрема, його можна попросити скласти маршрут подорожі на основі даних з тих чи інших ресурсів. Він може узагальнювати та порівнювати інформацію з кількох відкритих вкладок одночасно.

ШІ може допомогти знайти необхідний фрагмент у відео без необхідності пошуку вручну. Він розуміє зміст відео й здатний перейти безпосередньо до необхідного моменту. Він також успішно аналізує історію переглядів, використовуючи зручну користувачу мову.


Замість того щоб запам’ятовувати ключові слова, ШІ можна просто попросити знайти необхідну тему або товар і він знайде потрібну сторінку. Браузер доступний для пристроїв на Windows 11 та Windows 10 (версії 1809 та новіше). Проте функції Agentic AI наразі доступні лише користувачам зі США та Південної Кореї. У майбутньому Samsung обіцяє розширення до них користувачам з інших країн. Завантажити браузер можна безпосередньо з сайту Samsung Browser.

Раніше ми писали, що OpenAI готує “суперпрограму“: ChatGPT, браузер і Codex в одному рішенні. Водночас Mozilla розпочала “капітальний” редизайн Firefox, який фактично перетворить його на новий браузер.

В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows

The Missing 40%: Bitget запускає масштабну партнерську програму із призовим фондом $1 млн
Sense Bank розширює можливості для юридичних осіб. Які нові функції запрацювали у застосунку банка

Джерело: Neowin; Samsung

Ностальгія перемикання: ця програма перетворює YouTube на кабельне ТБ з 2000-х
Samsung Galaxy S26 отримав Perplexity з доступом до Notes, Calendar і сторонніх застосунків
OpenAI готує "суперпрограму": ChatGPT, браузер і Codex в одному рішенні
Смартфони Samsung тепер можна використати замість ключів для дому
У серії Samsung Galaxy S26 новий Gemini: з ним смартфон стає особистим помічником
AMD випустила оновлення SDK 2.2 з підтримкою FSR 4.1
Названо 10 найпопулярніших смартфонів 2025 року
Раптово: Toyota анонсувала власний ігровий рушій
Видаляйте: Nvidia радить "скасувати" січневий патч Windows 11, аби уникнути артефактів та падіння FPS в іграх
В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows
Microsoft визнає: критична помилка у Windows 11 може заблокувати доступ до диска С:
Microsoft розкрила подробиці оновлення DXR: кращий рейтрейсинг та прискорення рендерингу
Як вимкнути ШІ-огляди в пошуку Google: інструкція для вебверсії, Android та iOS
Samsung відмовилась від кремній-вуглецевої батареї на 20 000 мА·год: Що пішло не так?
Телевізори: TCL наздоганяє Samsung, але частка Google TV скорочується
У соцмережах з'являються відео роботи Gaming Copilot від Microsoft: більше питань, ніж відповідей
Google Chrome на ПК отримав режим "розділеного перегляду": як увімкнути
На iPhone запрацювало наскрізне шифрування для RCS-повідомлень
Середня ціна смартфонів вперше перевищила $400, — аналітики Counterpoint Research
Нові витоки про Samsung Galaxy Fold 8: 200-Мп камера, більша батарея та парове охолодження
Файли у форматі відео: новий інструмент перетворює YouTube на безлімітне сховище
