Забудьте про Chrome: Samsung запустив повноцінну версію браузера для Windows з новими функціями

Samsung Internet

Браузер Samsung Internet відтепер перестає існувати виключно на мобільних пристроях і стає доступним на Windows, готуючись скласти конкуренцію Chrome.





Повноцінна версія браузера виходить через кілька місяців після того, як на початку року Samsung випустив бета-версію. Версія браузера Samsung для Windows має весь стандартний набір функцій, включно з можливістю синхронізації закладок та історії переглядів між телефоном і комп’ютером. Перегляд на одному з пристроїв також можна продовжити з того самого місця, де він був припинений на іншому.

Такі ексклюзивні функції як Samsung Pass дозволяють безпечно зберігати дані для входу та здійснювати автоматичне заповнення особистих даних. Браузер має голосового помічника на основі ШІ, розробленого спільно з Perplexity. Він розуміє контекст вебсторінок та навіть може читати відкриті вкладки користувачів. Зокрема, його можна попросити скласти маршрут подорожі на основі даних з тих чи інших ресурсів. Він може узагальнювати та порівнювати інформацію з кількох відкритих вкладок одночасно.

ШІ може допомогти знайти необхідний фрагмент у відео без необхідності пошуку вручну. Він розуміє зміст відео й здатний перейти безпосередньо до необхідного моменту. Він також успішно аналізує історію переглядів, використовуючи зручну користувачу мову.





Замість того щоб запам’ятовувати ключові слова, ШІ можна просто попросити знайти необхідну тему або товар і він знайде потрібну сторінку. Браузер доступний для пристроїв на Windows 11 та Windows 10 (версії 1809 та новіше). Проте функції Agentic AI наразі доступні лише користувачам зі США та Південної Кореї. У майбутньому Samsung обіцяє розширення до них користувачам з інших країн. Завантажити браузер можна безпосередньо з сайту Samsung Browser.

Джерело: Neowin; Samsung