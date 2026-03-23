Електромотоцикл Honda WN7 за $17 тис. отримав 140 км ходу і зарядку за 30 хвилин

Вадим Карпусь

Honda підготувала до випуску новий повнорозмірний електромотоцикл WN7. Новинка отримала престижну нагороду Gold iF Design Award за зовнішній вигляд. Крім того, вона має оригінальні інженерні рішення.


Електробайки довгий час шукали свою ідентичність: одні виглядали як транспорт із майбутнього, інші — намагалися копіювати бензинові моделі з “фейковими” баками. У випадку WN7 інженери пішли іншим шляхом. Вони зробили нормальний мотоцикл, а електричну начинку органічно інтегрували в конструкцію.

За дизайном це класичний нейкед байк із впізнаваними пропорціями, який не виглядає чужорідно навіть поруч із серією CB. Але головні інженерні рішення сховані під корпусом.


Характеристики Honda WN7

Замість того, щоб ховати акумулятор, Honda зробила його центральним елементом. У WN7 використовується безрамна архітектура, де батарея виконує несучу функцію. Це дозволяє зменшити вагу та спростити конструкцію без зайвих ускладнень. Такий рідко зустрічається в електробайках.

Характеристики Honda WN7 отримав двигун потужністю 50 кВт (67 к.с.), який забезпечує крутний момент 100 Нм. Літій-іонна батарея місткістю 9,3 кВт·год забезпечує запас ходу 130–140 км у міському режимі. Швидка зарядка CCS дозволяє відновити запас енергії з 20% до 80% приблизно за 30 хвилин. Це не рекордні показники, але вони добре підходять для щоденних поїздок і поєднують динаміку з практичністю.

Ціна

Мотоцикл Honda WN7 вже доступний для замовлення в окремих країнах Європи за ціною близько $17 тис. Поставки мають розпочатися найближчим часом.

В Україні розгорнули серійне виробництво електромотоциклів WolfStorm

Який домашній інтернет в Україні працював найстабільніше у 2025 році: результати міжнародного рейтингу

Джерело: electrek

В Україні розгорнули серійне виробництво електромотоциклів WolfStorm
Перший у світі електромотоцикл з самобалансуванням запускається у виробництво
У Великій Британії тестують заборону соцмереж для підлітків
Intel випустила відеокарту Arc Pro B70: до 32 ГБ пам’яті і ціна від $949
Мінімум зайвих дій: Bitget запустила кампанію UEX Switch, об’єднавши криптовалюту та TradFi в одному інтерфейсі
Snapdragon 8 Elite Gen 6: інсайдер розкрив характеристики майбутніх процесорів
Співзасновник Apple Стів Возняк пояснив, чому не любить штучний інтелект
Українці Frogwares після відкладеного релізу натякнули, коли вийде The Sinking City 2
В MIT створили пристрій для нанесення високоякісних персоналізованих зображень на одяг та предмети
В застосунку Uklon запустили продаж квитків на автобуси
Yamaha випускає перший у світі скутер з подушкою безпеки
Нові аксесуари ESR для iPad: від нової альтернативи Apple Pencil із інтеграцією Find My до чохла-клавіатури
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
