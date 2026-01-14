Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди

"Дві простягнуті руки": Honda оновила свій логотип для ери електромобілів та гібридів

Honda офіційно представила оновлений логотип “H”, який стане новим символом автомобільного бізнесу компанії в епоху електромобілів і гібридів. Нова емблема почне з’являтися на електричних моделях нового покоління та ключових гібридних авто з 2027 року. Для бренду це важливий етап реалізації довгострокової стратегії електрифікації.

У Honda пояснюють, що оновлений знак “H” натхненний образом “двох простягнутих рук”. Така форма символізує прагнення компанії розширювати можливості мобільності та робити більший акцент на потребах клієнтів. Водночас дизайн має ретро-нотки: він відсилає до першого логотипа Honda зразка 1963 року, але отримав чистіші лінії й сучасний вигляд, адаптований до електричної ери.

Уперше нову емблему показали ще у 2024 році разом із концептами Honda 0 Series — зокрема 0 Series Saloon і 0 Series SUV. Серійна версія кросовера 0 Series SUV, вихід якої очікують наприкінці 2026 року, найімовірніше стане першим серійним автомобілем Honda з новим логотипом. Слідом за ним має з’явитися й серійний 0 Series Saloon. Окремі моделі для китайського ринку — зокрема GT-версії від спільних підприємств GAC Honda та Dongfeng Honda — уже отримали оновлений знак.

Зміни не обмежаться лише автомобілями. Honda планує поступово впроваджувати новий логотип у дилерських центрах, маркетингових матеріалах і навіть у автоспорті, формуючи єдину візуальну ідентичність бренду на тлі переходу до електрифікованих силових установок.

Джерело: gizmochina