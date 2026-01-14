Новини Авто 14.01.2026 comment views icon

Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди
"Дві простягнуті руки": Honda оновила свій логотип для ери електромобілів та гібридів

Honda офіційно представила оновлений логотип “H”, який стане новим символом автомобільного бізнесу компанії в епоху електромобілів і гібридів. Нова емблема почне з’являтися на електричних моделях нового покоління та ключових гібридних авто з 2027 року. Для бренду це важливий етап реалізації довгострокової стратегії електрифікації.

Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди

У Honda пояснюють, що оновлений знак “H” натхненний образом “двох простягнутих рук”. Така форма символізує прагнення компанії розширювати можливості мобільності та робити більший акцент на потребах клієнтів. Водночас дизайн має ретро-нотки: він відсилає до першого логотипа Honda зразка 1963 року, але отримав чистіші лінії й сучасний вигляд, адаптований до електричної ери.

Honda змінює логотип уперше за десятиліття: ставка на електромобілі та гібриди

Уперше нову емблему показали ще у 2024 році разом із концептами Honda 0 Series — зокрема 0 Series Saloon і 0 Series SUV. Серійна версія кросовера 0 Series SUV, вихід якої очікують наприкінці 2026 року, найімовірніше стане першим серійним автомобілем Honda з новим логотипом. Слідом за ним має з’явитися й серійний 0 Series Saloon. Окремі моделі для китайського ринку — зокрема GT-версії від спільних підприємств GAC Honda та Dongfeng Honda — уже отримали оновлений знак.

Зміни не обмежаться лише автомобілями. Honda планує поступово впроваджувати новий логотип у дилерських центрах, маркетингових матеріалах і навіть у автоспорті, формуючи єдину візуальну ідентичність бренду на тлі переходу до електрифікованих силових установок.

Джерело: gizmochina

Популярні новини

arrow left
arrow right
Xiaomi оновила електроседан SU7: до 902 км ходу, зарядка 670 км за 15 хвилин
У США знайдено найбільше у світі родовище літію на $1,5 трлн — вистачить на кілька десятиліть виробництва акумуляторів
Tesla Model Y визнана найменш надійним автомобілем у Німеччині, — TÜV (Асоціація технічного нагляду)
Tesla патентує вбудовану антену Starlink у своїх авто
Підписка на "автопілот": Tesla припиняє одноразовий продаж FSD, з лютого — лише $99/місяць
Автомайстерня: "катастрофічний" рівень відмов Tesla Model 3 та Y з акумуляторами LG китайського виробництва
Tesla представила Model Y 2026 з покращенням для багатодітних родин
Оновлення Xiaomi SU7: дивне авто помічено на тестуванні, компанія розпродає попередні моделі
Китай вперше став лідером світового ринку авто та обігнав Японію
Продажі Tesla падають другий рік поспіль, BYD — світовий лідер ринку електромобілів
Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
Xiaomi готує три нові електромобілі: від сімейного гіганта до спортивного кросовера
"Таким могло б бути авто Apple": Маркес Браунлі оглянув Xiaomi SU7 і лишився у захваті
Родина загиблого позивається до Ford через витік сірководню у салон
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати