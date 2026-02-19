tradfi
В Україні розгорнули серійне виробництво електромотоциклів WolfStorm

Вадим Карпусь

В Україні розгорнули серійне виробництво електромотоциклів WolfStorm
Електромотоцикл WolfStorm / defence-ua

В Україні запустили серійне виробництво електромотоциклів WolfStorm для Сил оборони. Проєкт реалізує компанія “Укрспецконсалтинг”, яка понад 20 років працює з військовими замовниками. Ідея з’явилася не на папері — її підказали самі підрозділи.


У компанії пояснюють, що військовим потрібен транспорт швидкий, маневрений, тихий, без теплового сліду, компактний і невибагливий в обслуговуванні. Цивільні електробайки на ринку є, але вони не закривають усіх вимог армії. Тому WolfStorm розробили з нуля.

Характеристики електромотоцикла WolfStorm

Ключова особливість електромотоцикла WolfStorm — швидкознімна батарея. Комірки та електромотори закуповують, але сам акумулятор збирають у компанії. Це рішення здорожчує конструкцію, проте дає практичну перевагу: боєць повертається із завдання, за пів хвилини ставить заряджену батарею — і одразу їде далі. Не потрібно чекати, поки зарядиться весь мотоцикл.

У комплекті йде дві батареї. Повний заряд займає близько 3 годин. За потреби акумулятор можна заряджати прямо на байку через окремий роз’єм. Одна батарея забезпечує приблизно 100 км ходу. На асфальті — більше, на складному рельєфі — залежить від умов. У мороз до -30°C мотоцикл може заряджатися повільніше, але потужність двигуна зберігає.


WolfStorm витримує навантаження до 200 кг. Це відповідає вазі двох військових разом із спорядженням. Для конструкції електромотоцикла створили власну сталеву раму, а двигун розмістили по центру, як у класичних мотоциклах із ДВЗ. Таке розташування дає кілька плюсів:

  • правильний розподіл ваги та низький центр ваги;
  • кращу стійкість і контроль на пересіченій місцевості;
  • легші колеса без надлишкової маси мотор-колеса;
  • кращий захист двигуна від ударів і води.

Повна споряджена маса WolfStorm становить 100 кг. Для такого класу це небагато, адже бензинові аналоги стартують від 120-125 кг. Сама батарея важить близько 22 кг. Якщо її зняти, байк стає значно легшим — його можна завантажити в пікап, вантажівку або навіть на човен.

В Україні розгорнули серійне виробництво електромотоциклів WolfStorm
Характеристики WolfStorm

Електропривід спрощує обслуговування. Не потрібно міняти оливу, свічки чи обслуговувати паливну систему. Фактично все зводиться до натягу ланцюга та стандартних робіт із ходовою частиною.

Друге покоління WolfStorm

Зараз виробляють уже друге покоління WolfStorm. Інженери врахували досвід бойового використання і внесли відповідні корективи в конструкцію. Кліренс збільшили до 38 см, висоту сидіння знизили до 85 см. Це покращило прохідність і контроль.

Спецпроєкти
ITForce як digital-агенція: чому міжнародні сертифікації мають значення для бізнесу
Перша угода із нульовим ризиком: біржа Bitget запустила нову акцію. Ось її умови

Мотоцикл використовує колеса класичного ендуро-формату: 21 дюйм спереду та 18 ззаду. Максимальний кут підйому становить 40 градусів, під час тестів долали й більше.

Серед побажань військових згадують більший багажник. Але виробник пояснює, що зміщення центру ваги назад небезпечне на крутих підйомах. Тому зараз працюють над окремим причепом. Також можливе встановлення тримачів для зброї, додаткових роз’ємів і змінена конфігурація багажника.

Компанія не розкриває точні обсяги виробництва, але заявляє, що технічні можливості дозволяють покривати потреби підрозділів. Основними замовниками виступають штурмові війська, сили спеціальних операцій та окремі бригади ЗСУ. Обмеження зараз радше фінансові, а не виробничі.

Британці показали фінальний прототип електромотоцикла Triumph TE-1 з розгоном до “сотні” за 3,6 сек та запасом ходу 160 км

Джерело: defence-ua

