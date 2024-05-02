Електронний кабінет військовозобовʼязаного запустять 18 травня — через застосунки в App Store і Google Play Market

В ефірі «Радіо Свобода» заступниця міністра оборони України Катерина Чорногоренко розповіла, що електронний кабінет військовозобов’язаного запрацює з 18 травня. Українці зможуть повідомити власні дані без візиту до ТЦК через застосунок для Android або iPhone.

Програма для військовозобов’язаних буде доступною для встановлення на смартфон в Play Market та App Store. За кілька хвилин після авторизації стане зрозуміло, чи має держава усю необхідну інформацію для обліку зобов’язаного.

Під час налаштування програма запитує номер телефону, e-mail та фактичну адресу проживання. Застосунок здійснюватиме доступ до бази «Оберіг», тож можна буде побачити, що відомо військовим органам про людину. З ТЦК може надійти додатковий запит щодо уточнення даних. Громадяни України за кордоном також зможуть скористуватися електронним кабінетом. У Міноборони очікують популярність саме цієї послуги.

Але застосунок поки не готовий, і команда розробників працює в авральному режимі. Втім, Катерина Чорногоренко впевнена, що до 18 травня, коли набуде чинності новий мобілізаційний закон, все буде готово. Нагадаємо, після цієї дати чоловіки віком від 18 до 60 років матимуть 60 днів на оновлення своїх даних у ТЦК.

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